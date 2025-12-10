Фёдор Бондарчук совершил редкий выход в свет после развода с 37-летней Паулиной Андреевой. Режиссёр появился на ежегодном рождественском благотворительном вечере Action, который организует его бывшая жена Светлана Бондарчук.

На мероприятии 58-летний Бондарчук появился вместе с сыном Сергеем от Светланы и его двумя дочерьми, своими внучками — 13-летней Маргаритой и 11-летней Верой. В какой-то момент Бондарчук вышел на сцену, чтобы поучаствовать в праздничном аукционе.

С моделью Светланой Бондарчук, которая стала его первой женой, режиссёр развёлся в 2016 году после 25 лет совместной жизни. У бывших супругов также есть 26-летняя дочь Варвара. К моменту развода Бондарчук уже состоял в отношениях с актрисой Паулиной Андреевой. Они поженились в 2019 году, через полтора года у них родился сын Иван.

Минувшей весной Андреева подтвердила появившиеся в сети слухи о том, что они с Бондарчуком расстались. Причины разрыва она не уточнила, но заявила, что они с бывшим мужем остались в хороших отношениях ради ребёнка (при этом в сети писали, что Бондарчук мог изменять жене).

Впрочем, вскоре появилась информация, что Бондарчуку удалось вернуть бывшую супругу и они снова живут вместе. На фоне этого Паулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце и впервые за долгое время опубликовала в соцсетях фото режиссёра — после того как удалила все упоминания о нём.

56-летняя Светлана Бондарчук пять лет замужем за дизайнером Сергеем Харченко. В 2023 году у супругов родился сын Пётр.