Среда в Латвии стала самым тёплым 10 декабря за всю историю наблюдений 1 209

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Среда в Латвии стала самым тёплым 10 декабря за всю историю наблюдений
ФОТО: LETA

В среду к 13:00 самая высокая температура воздуха в стране составила +9,3 градуса в Павилосте, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Предыдущий рекорд температуры для 10 декабря был зафиксирован в 1964 году на Колке и составлял +8,9 градуса.

Рекорд был побит не только в Павилосте, но также в Лиепае, Руцаве и Вентспилсе.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы температурные рекорды 10 декабря будут побиты и на других метеостанциях, а в ночь на четверг ожидаются новые рекорды 11 декабря.

Ранее сообщалось, что во вторник максимальная температура воздуха колебалась от +6,2 градуса в Дагде до +9,4 градуса в Бауске. На семи метеостанциях был побит рекорд тепла 9 декабря.

#климат #погода #Латвия #рекорды #температура
(1)
  • П
    Процион
    10-го декабря

    В Ригас силтумсе сегодня объявлен днём траура.

