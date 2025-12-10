Гидроресурсы Африки пойдут не на орошение, а на получение виртуальной валюты.

Новое исследование мировых цен на электроэнергию показало, где добыча одного биткоина обходится дешевле всего.

Согласно представленному рейтингу, Иран занимает первое место — стоимость электричества для получения одного биткоина составляет 1324 доллара США, за ним следует Эфиопия с показателем 1986 доллара США. Таким образом, эти две страны оказываются в центре одной из самых энергоемких отраслей в мире.

Эти выводы прозвучали на фоне возобновившегося внимания к криптосектору. Биткоин уже обновил ценовые рекорды 2025 года, энергетические регуляторы ужесточают контроль, а ряд государств, включая США и страны ЕС, готовятся к новым мерам по ограничению экологического следа цифровой добычи.

В странах вроде Ирана, Эфиопии, Судана, Сирии, Кубы и Ливии электроэнергия стоит крайне дешево — чаще всего из-за государственных субсидий или обилия гидроэнергетики. Это делает добычу биткоина необычно доступной.

Исследовательская компания CoinShares, одна из самых авторитетных в сфере цифровых активов, недавно сообщила, что на электроэнергию приходится более 70% всех операционных расходов майнера. Поэтому неудивительно, что компании продолжают мигрировать туда, где электричество обходится дешевле.

Эфиопия, например, становится новым центром отрасли благодаря мощным гидропроектам, включая Великую Эфиопскую Плотину Возрождения. Иностранные майнинговые фирмы уже входят на рынок страны по специальным соглашениям с правительством, привлеченные крайне низкой стоимостью энергии.