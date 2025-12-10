Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где дешевле всего добывают биткойны: вы будете удивлены 0 376

Бизнес
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каждый предприимчивый иранец может майнить криптовалюту в особо крупных размерах.

Каждый предприимчивый иранец может майнить криптовалюту в особо крупных размерах.

Гидроресурсы Африки пойдут не на орошение, а на получение виртуальной валюты.

Новое исследование мировых цен на электроэнергию показало, где добыча одного биткоина обходится дешевле всего.

Согласно представленному рейтингу, Иран занимает первое место — стоимость электричества для получения одного биткоина составляет 1324 доллара США, за ним следует Эфиопия с показателем 1986 доллара США. Таким образом, эти две страны оказываются в центре одной из самых энергоемких отраслей в мире.

Эти выводы прозвучали на фоне возобновившегося внимания к криптосектору. Биткоин уже обновил ценовые рекорды 2025 года, энергетические регуляторы ужесточают контроль, а ряд государств, включая США и страны ЕС, готовятся к новым мерам по ограничению экологического следа цифровой добычи.

result_photo_2025-12-04_05-33-21-4-1.jpg

В странах вроде Ирана, Эфиопии, Судана, Сирии, Кубы и Ливии электроэнергия стоит крайне дешево — чаще всего из-за государственных субсидий или обилия гидроэнергетики. Это делает добычу биткоина необычно доступной.

Исследовательская компания CoinShares, одна из самых авторитетных в сфере цифровых активов, недавно сообщила, что на электроэнергию приходится более 70% всех операционных расходов майнера. Поэтому неудивительно, что компании продолжают мигрировать туда, где электричество обходится дешевле.

Эфиопия, например, становится новым центром отрасли благодаря мощным гидропроектам, включая Великую Эфиопскую Плотину Возрождения. Иностранные майнинговые фирмы уже входят на рынок страны по специальным соглашениям с правительством, привлеченные крайне низкой стоимостью энергии.

Читайте нас также:
#Иран #криптовалюта #биткоин #электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности
Изображение к статье: Cтоимость товаров, импортируемых в Латвию из России и Беларуси упала в 3,1 раза
Изображение к статье: Poain Report: Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы заработать 115 долларов и получать до 50 000 долларов пассивного дохода в день
Изображение к статье: Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету в честь фильма «Поток»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала первой. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео