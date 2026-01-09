«Российские активы сейчас крайне дешевые и в международных сравнениях, и в историческом контексте».

В 2026 году привычная финансовая логика даст сбой. Крепкий рубль, дорогие кредиты и новые правила в банках и страховых затронут не только инвесторов, но и обычные семьи.

Крепкий рубль и сложные условия для бизнеса

Фундаментальным фактором, влияющим на происходящее в российской экономике в уходящем году, стало существенное укрепление рубля, говорит Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

«Рубль по темпам роста к доллару США с начала года опережает абсолютное большинство мировых валют», — отмечает он. Это делает импорт дешевле, но осложняет жизнь российским производителям.

При этом укрепление рубля — во многом результат политики.

«Влияют крайне высокий уровень ключевой ставки, ограничения на импорт и продажи валюты в рамках операций Минфина и ЦБ», — добавляет эксперт.

Выбор этих мер, по словам Бориса Копейкина, «крайне неочевидный» на фоне замедления экономики, ведь обычно для роста конкурентоспособности производителей национальную валюту, наоборот, ослабляют. Дополнительным ударом по бизнесу стало решение о повышении НДС с 2026 года и поэтапное снижение порогов для малого бизнеса. Последствия этих решений уже ощутимы.

«Происходящий спад инвестиций — это реакция на ухудшение условий», — полагает экономист. Официальный прогноз на 2026 год — снижение капиталовложений, а значит, период будет непростым. Но именно здесь появляется и парадоксальная возможность:

«Российские активы сейчас крайне дешевые и в международных сравнениях, и в историческом контексте». Снижение инвестиций сегодня может означать меньше конкуренции завтра — и высокую доходность для тех, кто готов входить в рынок на спаде.

Дополнительным ударом по бизнесу стало решение о повышении НДС с 2026 года и поэтапное снижение порогов для малого бизнеса. Последствия этих решений уже ощутимы.

Деньги и инвестиции: ИИ, крипта и «год акций»

Инвестиционный рынок к 2026 году подходит в состоянии, которое еще несколько лет назад казалось невозможным. Как отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, сегодня в отрасли сформировались три ключевых структурных тренда:

-запуск торгов в формате 7 дней в неделю;

-смена риторики в отношении легализации криптоактивов как полноценного объекта инвестиций;

-массовое внедрение технологий искусственного интеллекта.

Самым неожиданным из них стала именно криптовалюта. По словам Целищева, ее легализация — это вынужденный шаг.

«Даже по официальной статистике на криптокошельках россиян за рубежом аккумулировано свыше 4 трлн рублей», — отмечает эксперт.

ИИ меняет привычную работу рынка: он сам создает торговые стратегии и модели, а рутинные задачи для людей почти полностью уходят в автоматизацию. Целищев отмечает:

«Мир и финансовый рынок разделились на до и после, и в 2026 году этот разрыв станет еще заметнее».

Отдельно выделяются долговые цифровые активы — по сути, новые облигации с необычным обеспечением, например, коллекционным вином. Главная идея — дать инвесторам больше вариантов и сделать рынок гибче.

При этом сервис и удобство для клиентов становятся важнее доходности. Она отходит на второй план, а на первый выходят удобство, прозрачность и комфорт взаимодействия.

И самый серьезный риск 2026 года — кибербезопасность. Защита данных клиентов, устойчивость IT-инфраструктуры и борьба с мошенниками станут критически важными для финансовых компаний.

Эксперт полагает, что следующий год может войти в историю как «год акций». Их все чаще рассматриваются как инструмент накоплений — с дивидендами и потенциалом выше депозитов.