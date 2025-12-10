Не рекомендуется делать это без особой необходимости.

- Эти животные обладают хорошей гигиеной, они регулярно умываются в течение дня и обычно не имеют неприятного запаха, - отмечает ветеринар Анастасия НЕПОГОДА.

- Наилучшее, что вы можете сделать для своего питомца, - это поддерживать чистоту его жилища; с остальным он справится самостоятельно. Если хомяк сильно запачкался, очистите загрязнения локально с помощью влажной губки.

Не применяйте обычную мочалку, так как кожа этих зверьков очень чувствительна и легко поддается повреждениям. Пока хомяк высыхает после «душа», закройте окна.