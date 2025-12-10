Baltijas balss logotype
В Иерусалиме обнаружены крепостные сооружения 2100-летней давности

Lifenews
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Здесь мог прогуливаться зловещий царь Ирод.

Здесь мог прогуливаться зловещий царь Ирод.

Историк первого века н.э. Йосиф Флавий утверждал, что эту стену невозможно пробить, добавляя, что ее защищают 60 башен.

В Иерусалиме завершаются раскопки фрагмента крепостной стены, возведенный во второй половине второго века до н.э. – в период правления династии Хасмонеев. Он находится рядом с Башней Давида в Старом городе, на территории административного комплекса XIX века "Кишле". Находка была сделана в ходе работ по созданию отдела археологии, искусств и инноваций Музея истории Иерусалима.

"В исторических источниках этот участок известен как "первая стена". Его размеры и степень сохранности впечатляют. Длина участка 40 метров, а ширина стены – пять метров. При ее строительстве были использованы крупные камни, тщательно подогнанные друг к другу и обтесанные в стиле, характерном для периода", – рассказывают руководители раскопок Амит Реэм и Марион Зиндель.

Они отмечают, что высота фортификаций составляла десять метров. До сегодняшнего дня дошло лишь основание. В период Хасмонеев она опоясывала и Сионскую гору. Ее участки были обнаружены там, в Граде Давида, во дворе Башни Давида и рядом с западной частью нынешней стены Старого города.

Историк первого века н.э. Йосиф Флавий утверждал, что эту стену невозможно пробить, добавляя, что ее защищают 60 башен. Археологи отмечают, что она не пришла в упадок под воздействием времени – ее снос носил целенаправленный характер. Однако вопрос, по чьему указанию это было сделано, остается открытым.

Согласно одной из гипотез, это сделали сами Хасмонеи по соглашению с сирийским царем Энтиохом Седьмым Сидетом, которому удалось вернуть Иудею под власть Селевкидской державы после осады Иерусалима в 134-132 годах до н.э. Согласно Иосифу Флавию, властитель Иудеи Йоханан Гиркан использовал спрятанные в могиле царя Давида сокровища в качестве контрибуции и выполнил требование победителя о сносе стены.

Вторая версия – это сделал царь Ирод, сносивший строения своих предшественников, чтобы утвердить свое превосходство над Хасмонеями и освободить место для собственной монументальной архитектуры.

Артефакты, относящиеся к осаде Иерусалима Антиохом Сидетом, были обнаружены в ходе раскопок, проводившихся в 80-е годы прошлого века. Это камни для катапульт, острия стрел, пули для пращи. Стоит также отметить, что, несмотря на все усилия, армии сирийского царя не удалось пробить городскую стену.

#история #Израиль #археология
