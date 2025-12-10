В компании отмечают, что в зимнем расписании нет существенных изменений, однако для нескольких рейсов изменилось время прибытия и отправления на несколько минут, отдельные рейсы продлены, а также введены другие корректировки.

В частности, на железнодорожной линии Айзкраукле восстанавливается интервальное расписание, что означает курсирование поездов через равные промежутки времени. При этом в часы пик на линии Айзкраукле поезда продолжат курсировать дважды в час, а в дневное время и после девяти вечера — один раз в час. Дополнительно по рабочим дням на этом направлении будут курсировать ещё три поезда до Огре, отправляющиеся с Центрального вокзала Риги в 5:39, 6:24 и 17:24.

Экспресс-поезд Рига–Резекне будет продлён до Лудзы, что существенно повлияет на время его отправления в обратном направлении в Ригу. На маршруте Рига–Зилупе по-прежнему будут курсировать по два поезда в каждом направлении, однако изменено их расписание. В направлении Лиепаи, Краславы, Индры, Мадоны и Гулбене сохраняется прежнее расписание движения поездов с незначительными изменениями времени отправления и прибытия, указали в компании.

Также на маршруте Рига–Даугавпилс сохранится прежнее количество рейсов — по шесть поездов в каждом направлении. Один из них будет экспрессом, а один — совмещённым рейсом, при котором пассажирам в Айзкраукле потребуется пересадка с электропоезда на дизельный поезд. У отдельных поездов изменились остановки.

В компании также напоминают, что в направлениях Елгавы, Скулте, Тукумса и Валги продолжаются ремонтные работы. На Елгавской линии из-за ремонтов электропоезда будут курсировать один раз в час. Также сохранятся дополнительные рейсы, которые в часы пик будут обеспечивать дизельные поезда с сокращённым числом остановок — утром будет четыре дополнительных рейса в каждом направлении, а вечером — ещё по три рейса в каждом направлении.

С воскресенья, 14 декабря, изменится также расписание поездов до Скулте. В расписании, адаптированном к ремонтным работам, поезда будут курсировать раз в час, а в рабочие дни в часы пик между Земитаны и Вецаки, Царникавой или Саулкрасты будут дополнительные рейсы, не идущие до Центрального вокзала Риги.

Ремонтные работы на всех этих направлениях проводятся поэтапно, и ограничения движения поездов будут отличаться в каждом участке. Расписание может меняться в зависимости от хода ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в прошлом году по железной дороге в Латвии было перевезено в общей сложности 19,445 миллиона пассажиров — на 13,5% больше, чем в 2023 году, и на 5,3% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Также сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал перевозку пассажиров на электропоездах производства чешской компании "Škoda Vagonka". До этого поезда проходили длительное тестирование и испытания на железнодорожной инфраструктуре Латвии. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными неисправностями.

Компания PV была создана в 2001 году путём отделения внутреннего пассажирского сообщения от функций, выполняемых LDz. Изначально PV на 100% принадлежала LDz, но в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.