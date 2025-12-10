Baltijas balss logotype
Эта Таня Плаксина, она такая горячая штучка

Lifenews
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Образ яркой красотки, которого так недостает российской эстраде.

Образ яркой красотки, которого так недостает российской эстраде.

Еврейка по крови, она постоянно грезила Латинской Америкой.

35-летняя дочь Любови Успенской вызвала волну обсуждений новым образом. Татьяна Плаксина становитя все сильнее похожа на знаменитую мать, не только внешностью, но и повадками.

На странице в соцсети наследница звезды шансона опубликовала кадры в роскошном платье с декольте и смелым вырезом. Плаксина пританцовывала сидя, в такт мелодичной песне на итальянском языке. Подписчики отметили, что и наряд, и эта музыка очень идут Татьяне.

«Твоя аутентичность и талант — редкий дар», «Богиня», «Как ей идут эти песни», — пишут фолловеры.

В последнее время хейтеров у нее заметно поубавилось. В комментариях — сплошь комплименты. Даже своеобразные картины Плаксиной не вызывают негативных откликов. Мало того, сам Никас Сафронов некоторое время назад выразил готовность купить один из шедевров молодой коллеги.

Биография Татьяны началась в 1989 году в США. Для Успенской брак с отцом ее единственного и долгожданного ребенка Александром Плаксиным — четвертый по счету и самый продолжительный. Ранние годы девочка провела в Америке, затем вместе с матерью перебралась в Россию, где окончила московскую школу при американском посольстве. Отец жил на две страны. Родители окружили Таню заботой, теплом и любовью, обеспечивая всем необходимым. Дело в том, что Любовь Залмановна в молодости пережила трагедию — смерть новорожденных сыновей-близнецов и уже не надеялась испытать радость материнства, но неожиданно забеременела в 35 лет. Получив аттестат зрелости, девушка решила вернуться в Штаты и попытаться построить карьеру. Категорическое возражение матери не возымело действия. Впрочем, за океаном Плаксина не усидела: отучившись в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», пожила в Индии, Франции, Таиланде.

Еврейка по крови, но не по воззрениям грезила Латинской Америкой, слушая кубинский джаз, сальсу, босанову и самбу. Идеальным местом Таня называла Коста-Рику, где занималась духовными практиками. Татьяна Плаксина — творческий человек, стремящийся к постоянному духовному развитию. Несмотря на то что родители арендовали в Коста-Рике особняк голливудского актера Мэла Гибсона с шикарным бассейном и семью спальнями, она не предавалась праздности, а продолжала совершенствоваться и искать свое место под солнцем. Любимыми видами деятельности стали живопись и йога.

Английский художник Шейн познакомил дочь Успенской с миром изобразительного искусства, обучил азам рисования. С тех пор девушка активно занимается творчеством и выкладывает результаты в «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Впрочем, владелица аккаунта, по-видимому, регулярно редактирует контент, поскольку некоторые ранее опубликованные фотографии удалены.

#мода #шоу-бизнес #искусство #культура #музыка #личности #instagram #соцсети #знаменитости #творчество
(2)
  • 10-го декабря

    да уж, немного правда страшноватая

    5
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го декабря

    «Богиня» -- правда лицом немного не вышла, но это такая мелочь!

    7
    2

