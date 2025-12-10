Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Легенда эстрады 80-х Татьяна Овсиенко в 59 лет поведала о предательстве любимого супруга 0 709

Lifenews
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Татьяна Николаевна родилась в Киеве, но поддерживает российский нарратив.

Татьяна Николаевна родилась в Киеве, но поддерживает российский нарратив.

Артистка долгое время очень переживала из-за разрыва, надеялась на воссоединение.

Татьяна Овсиенко с головой ушла в работу. Плотный гастрольный график позволяет вокалистке отвлечься от грустных дум. Артистка рассталась с гражданским мужем Александром Меркуловым.

Однажды Овсиенко заметила, что ее отношения с любимым уже не такие, как раньше. Супругам больше не о чем было поговорить друг с другом, они жили под одной крышей, но в разных комнатах. Татьяна ничего не предпринимала и гнала прочь плохие мысли.

Предложение расстаться не заставило себя долго ждать. Меркулов поставил певицу, с который был долгих 17 лет, перед фактом. Александр даже не потрудился озвучить причину.

«Человек не объяснил причину: понравилась другая девушка, возвращаюсь в семью или просто не люблю. Я просто видела, как потихонечку трое суток выносятся вещи. Даже мысль была: может, он квартиру купил и готовит мне сюрприз», — поделилась Татьяна.

Овсиенко не стала закатывать мужу истерики, умолять его остаться, хотя Меркулов явно надеялся на такую реакцию. Артистка стояла на балконе и даже не повернулась к избраннику, когда тот сообщил ей о своем решении. Татьяна должна была быть стойкой.

«Он говорит: «Ну я ухожу...» Наверное, ждал, что я развернусь, брошусь к нему. А я терплю, стою, читаю молитву, гордо. И тут вспомнила, что у него ключи. Говорю: «Ключи около икон положи». Он говорит: «Не понял. Ты уверена в этом?» Я говорю: «Уверена». Человеку, который берет паузу, зачем мои ключи?» Я, конечно, поплакала немного, головой понять не могла, почему, где у меня ошибка», — рассказала Татьяна репортерам НТВ.

Артистка долгое время очень переживала из-за разрыва, надеялась на воссоединение. Однако сейчас понимает, что все сложилось как нельзя лучше. Татьяна Овсиенко после расставания с избранником неожиданно для себя ощутила легкость. Звезда пока не поняла, что заставило ее почувствовать себя хорошо.

Читайте нас также:
#развод #эстрада
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Изображение к статье: Участие в «Евровидении-2026» отменили уже пять стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала первой. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео