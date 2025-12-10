Татьяна Овсиенко с головой ушла в работу. Плотный гастрольный график позволяет вокалистке отвлечься от грустных дум. Артистка рассталась с гражданским мужем Александром Меркуловым.

Однажды Овсиенко заметила, что ее отношения с любимым уже не такие, как раньше. Супругам больше не о чем было поговорить друг с другом, они жили под одной крышей, но в разных комнатах. Татьяна ничего не предпринимала и гнала прочь плохие мысли.

Предложение расстаться не заставило себя долго ждать. Меркулов поставил певицу, с который был долгих 17 лет, перед фактом. Александр даже не потрудился озвучить причину.

«Человек не объяснил причину: понравилась другая девушка, возвращаюсь в семью или просто не люблю. Я просто видела, как потихонечку трое суток выносятся вещи. Даже мысль была: может, он квартиру купил и готовит мне сюрприз», — поделилась Татьяна.

Овсиенко не стала закатывать мужу истерики, умолять его остаться, хотя Меркулов явно надеялся на такую реакцию. Артистка стояла на балконе и даже не повернулась к избраннику, когда тот сообщил ей о своем решении. Татьяна должна была быть стойкой.

«Он говорит: «Ну я ухожу...» Наверное, ждал, что я развернусь, брошусь к нему. А я терплю, стою, читаю молитву, гордо. И тут вспомнила, что у него ключи. Говорю: «Ключи около икон положи». Он говорит: «Не понял. Ты уверена в этом?» Я говорю: «Уверена». Человеку, который берет паузу, зачем мои ключи?» Я, конечно, поплакала немного, головой понять не могла, почему, где у меня ошибка», — рассказала Татьяна репортерам НТВ.

Артистка долгое время очень переживала из-за разрыва, надеялась на воссоединение. Однако сейчас понимает, что все сложилось как нельзя лучше. Татьяна Овсиенко после расставания с избранником неожиданно для себя ощутила легкость. Звезда пока не поняла, что заставило ее почувствовать себя хорошо.