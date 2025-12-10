Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему разговоры с собой — это не странность, а полезная привычка 0 322

Lifenews
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему разговоры с собой — это не странность, а полезная привычка

Разговаривать с собой — совершенно нормально, и, как показывают исследования, даже крайне полезно. Ученые отмечают: эта привычка помогает мозгу работать быстрее, уменьшает стресс и улучшает эмоциональное состояние. Вот пять причин, почему стоит делать это чаще.

1. Мозг начинает думать быстрее

Когда вы проговариваете задачу вслух, мозг быстрее анализирует информацию и визуализирует нужные детали. В экспериментах участники быстрее находили нужный объект на картинке, если произносили его название вслух — так мозг быстрее «настраивается» на поиск.

2. Улучшается настроение и общее самочувствие

Самоподдержка вслух действительно работает. Перечислите вслух три вещи, которые сделали вас счастливыми сегодня — и ваш эмоциональный фон уже станет стабильнее. Исследования показывают: такая позитивная практика особенно полезна в долгосрочной перспективе, улучшая качество жизни даже у людей с серьёзными хроническими заболеваниями.

3. Проще решать сложные задачи

Разговор вслух помогает мозгу будто бы услышать задачу «со стороны», что делает решение более очевидным. В исследованиях дети, которые рассуждали вслух при выполнении тестов, показывали лучшие результаты. А спортсмены, подбадривающие себя во время тренировок, демонстрировали более высокий уровень координации и точности движений.

4. Разговоры с собой снижают стресс

Стресс влияет на организм куда сильнее, чем кажется: повышает давление, нарушает сон и даже способствует набору веса. Короткие позитивные монологи — отличный способ разрядить напряжение. Выделите пару минут в день, чтобы проговорить, что вы сделали сегодня и что планируете завтра. Главное — использовать доброжелательный, поддерживающий тон.

5. Уменьшается тревожность

Даже если у вас нет диагностированного тревожного расстройства, тревога может существенно мешать повседневной жизни. Исследования показывают: люди, которые произносят поддерживающие фразы, чувствуют себя спокойнее и увереннее. Интересный приём — говорить о себе в третьем лице: это снижает эмоциональную нагрузку и помогает взглянуть на ситуацию объективнее.

Источник: leprechaun.land

Читайте нас также:
#стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Изображение к статье: Участие в «Евровидении-2026» отменили уже пять стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала первой. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео