TikTok подытожил музыкальный год и назвал артистов, треки и тренды, которые больше всего повлияли на глобальное сообщество платформы.

Как говорится в официальном заявлении, в этом году 8 из 10 песен, которые становились №1 в Billboard, сначала стали вирусными именно на TikTok. Главным артистом года стала мультикультурная группа Katseye, чьи песни получили более 30 миллиардов просмотров и 12 миллионов видеосозданий. Хиты "Gnarly" и "Gabriela" запустили глобальные танцевальные флешмобы, к которым присоединились топовые K-pop артисты и звезды вроде Камилы Кабельо. Вирусные треки привели группу к первым номинациям на "Грэмми".

Трек года - "Pretty Little Baby" Конни Фрэнсис. Песня 1962 года неожиданно стала самым массовым звуковым трендом года (более 28 миллионов использований и более 68 миллиардов просмотров). Новую жизнь хиту подарили семейные и трогательные ролики, а видео Кайли Дженнер с дочерью Сторми собрало более 132 миллионов просмотров. Трек попал в Billboard Global 200 и стал самой популярной песней Конни Фрэнсис на стримингах.

Звание артиста, чьи песни сохраняли чаще всего, получила Тейлор Свифт Функция Add to Music App, позволяющая сохранять музыку с TikTok в стриминговые сервисы, принесла ей статус глобального лидера по количеству сохраненных треков в 2025-м. Альбом "The Life of a Showgirl" пользователи массово сохраняли еще до релиза, создав один из крупнейших фанатских хайпов года.

Чаще всего сохраняли трек "back to friends" от sombr. Песня стала вирусной в начале года, получила 7,7 миллионов видеосозданий и более 21 миллиарда просмотров, после чего вошла в Spotify Billions Club и принесла певцу первую номинацию на "Грэмми".

Самым сохраненным альбомом стал "So Close To What" Тейт Макрей. Альбом дебютировал на первом месте Billboard 200.

Музыкальный тренд года - "Anxiety" от Doechii. Песня, выросшая из TikTok-демо 2019-го, в 2025-м стала танцевальным взрывом. Тренд воспроизводил легендарный танец из "Принца из Беверли-Хиллз", в котором появились Уилл Смит, Татьяна Али и сама Doechii. Anxiety собрала 10,4 миллионов видео и более 51 миллиарда просмотров, вышла в топ-10 Billboard Hot 100 и принесла артистке пять номинаций на "Грэмми".

Автором года выбрали EJAE. Композитор и вокалистка из Нью-Йорка стала ключевой фигурой в саундтреке к хиту "KPop Demon Hunters". Ее песня "Golden" установила рекорды TikTok (почти 10 миллионов видео и 23,6 миллиарда просмотров) и возглавила мировые чарты. EJAE также работала над песнями для Red Velvet, aespa, TWICE, LE SSERAFIM и других звезд K-pop.