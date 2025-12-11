Baltijas balss logotype
Жених 79-летней Шер недавно встречался с 12 женщинами одновременно 1 392

Lifenews
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Продюсер Эдвардс дарит певице свою страсть.

Продюсер Эдвардс дарит певице свою страсть.

Пара встречается уже три года.

79-летняя звезда мировой музыки Шер согласилась выйти замуж за своего бойфренда Александра Эдвардса. Свадьба намечена на май 2026 года - перед юбилеем артистки.

Свадебное торжество должно стать частью грандиозного празднования ее 80-тилетия, пишет Daily Mail. 39-летний музыкальный продюсер сделал предложение еще в декабре 2022 года, но Шер предпочла не спешить и взвесила все "за и против". В 2023-м Александр подарил на Рождество певице кольцо с большим бриллиантом, что укрепило слухи о возможной свадьбе.

Пара начала встречаться осенью 2022-го, и с тех пор их отношения неоднократно обсуждались в прессе из-за значительной разницы в возрасте. Шер неоднократно подчеркивала, что такая любовь — это ее личный выбор, и она не собирается оправдываться перед критиками. Источники из ее окружения отмечают, что пара готова к официальному союзу.

Это интересно: предыдущий роман Эдвардса с моделью Эмбер Роуз закончился обвинениями в изменах — она утверждала, что он встречался с 12 женщинами одновременно. Продюсер не стал опираться и признался во всем.

Роман Шер и Эдвардса

Отношения Шер и Эдвардса развивались не без взлетов и падений. Весной 2023 года они объявили о расставании, но уже осенью помирились. В октябре 2025-го СМИ опять сообщали о возможном разрыве: певица якобы устала от бурной ночной жизни партнера, его загулы на вечеринках и фестивалях противоречили ее жажде спокойствия. Эдвардс стал реже появляться с Шер, предпочитая компанию молодых женщин, что вызвало напряжение.

Близкие артистки предупреждали о "тревожных сигналах", особенно на фоне слухов, что она хотела внести его в завещание. Шер, однако, оставалась оптимистичной, фокусируясь на карьере и поддержке сына, борющегося с зависимостью.

Шер всегда открыто говорила о своем предпочтении к партнерам помоложе, объясняя это тем, что мужчины ее возраста часто не разделяют ее энергии и индивидуальности. В недавнем интервью она отметила, что молодые мужчины ценят ее как личность, не требуя компромиссов. Певица подчеркивает: любовь не подчиняется расчетам, и она готова рисковать, оставаясь верной себе.

Критики, однако, подозревают в романе пиар-мотивы со стороны Эдвардса, но пара игнорирует сплетни. Источник, общающийся с ними, утверждает, что они "плевать хотели" на общественное мнение и полностью преданы друг другу. Шер видит в предстоящем юбилее идеальный момент для "запечатывания сделки", как выразился инсайдер.

Карьера Шер

Несмотря на личные драмы, Шер остается активной: в 2024-м она выпустила альбом, который назвала последним, но продолжает работу над мемуарами, сборником хитов и кинолентами. На лондонском концерте она пошутила о своем возрасте: "Я старше грязи". Певица признается, что вернулась бы в 60 лет, но ценит каждый день. Ее союз с Эдвардсом — яркий пример, как легенда игнорирует стереотипы, вдохновляя поклонников.

Читайте нас также:
#звезды #свадьба #певица #роман #любовь
Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    11-го декабря

    И как ей с помойкой спится?.

    3
    3

