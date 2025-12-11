11 декабря православные христиане отмечают память епископа Феодора Симоновского, жившего в XIV веке. Он был духовным наставником Дмитрия Донского и основателем Симоновского монастыря в Подмосковье. В народном календаре этот день называется Сойкиным. В прошлом наши предки гадали на удачу и финансовое благополучие в это время.

11 декабря в православных храмах вспоминают святителя Феодора Симоновского, который основал Симоновский монастырь в Подмосковье. Он был талантливым иконописцем, создавшим множество икон для своего монастыря и других храмов.

Феодор Симоновский (или Ростовский)

Епископ Феодор (в миру Иоанн) приходился родственником преподобному Сергию Радонежскому и был его учеником. Сергий, в свою очередь, был братом Стефана — отца Феодора. Точную дату рождения епископа установить не удалось, но большинство историков предполагает, что он родился в 1339 году.

Согласно историческим источникам, его семья была одной из самых благочестивых и уважаемых в Радонеже. Родители стремились дать сыну качественное образование и достигли этого блестяще. В семь лет Иоанн (святитель Феодор) начал свое обучение. Наставники, отмечая его успехи, считали, что он значительно превосходит своих сверстников.

Рано потеряв родителей — они скончались, когда Иоанн едва достиг подросткового возраста, — он попал под опеку Сергия Радонежского, который заметил его стремление к религии. Следующий этап жизни юноши прошел в Троицком монастыре. В 12 лет он принял крещение, а его дядя решил назвать его Феодором.

В 1370 году, получив благословение от преподобного Сергия и митрополита Алексия, Феодор основал монастырь в селе Симоново под Москвой в честь Рождества Божией Матери. Позже он был перенесен в другое место, которое стало называться Новое Симоново. Этот монастырь был посвящен Успению Пресвятой Богородицы.

После Куликовской битвы, когда войско под предводительством великого князя Дмитрия Донского одержало блестящую победу, Феодор стал духовником Донского. В 1387 году его назначили епископом Ростовским. В Ростове Феодор Симоновский основал Рождественский девичий монастырь, который существует и по сей день.

Епископ, заботившийся о своей пастве, оставил после себя добрую память и множество чудесных икон, в том числе с изображением Сергия Радонежского. Он скончался в конце ноября 1394 года, а его мощи нашли упокоение в Ростовском Успенском соборе.

Что следует делать в день Феодора Симоновского

11 декабря, в день памяти Феодора Симоновского, наши предки вставали рано и направлялись в церковь. В это время, как и сейчас, проводятся праздничные молебны в честь епископа. К святителю обращаются с просьбами об укреплении веры в Бога. Ему молятся о здоровье и помощи в трудные времена.

Сойкин день: народный календарь

Не у каждой птицы есть свой праздник, но сойка — приятное исключение. Эта небольшая и ловкая птичка с острым клювом была любимой и почитаемой в народе. Сойку считали вещей. Наши предки верили, что под ее крыльями скрываются маленькие зеркальца, в которые можно заглянуть и увидеть свое будущее. Кроме того, соек называли «пересмешницами».

Сойки, отличающиеся ярким и запоминающимся внешним видом, считаются одними из самых популярных птиц в мире. Они умеют искусно подражать пению других птиц, хитры и предприимчивы. Возможно, поэтому им посвящено множество пословиц. Одна из самых известных — «Увидел сойку — жди беду» — имеет, казалось бы, негативный подтекст. Однако на самом деле это предупреждение: увидев птицу, подумай, нет ли рядом какой-либо опасности.

В старину люди верили, что если 11 декабря (28 ноября по старому стилю) сойка прилетит к окну и начнет громко верещать, это предвещает удачу для семьи. Мудрые люди, услышав пение этой яркой птички, быстро выходили из дома и следовали за ней, считая, что сойка может указать путь к счастью.

Сойкин день: что можно делать

В старину в Сойкин день гадали на монетах. Хотя церковь это не одобряла, гадания продолжают существовать и по сей день. Это делалось просто: горсть монет бросали в ближайший сугроб, а затем начинали доставать их. Если первой оказывалась самая крупная монета, это означало, что человека, бросившего деньги в снег, ждет финансовое благополучие. Если же попадалась самая мелкая, то рассчитывать на прибыль не стоило.

В Сойкин день девушки могли гадать на суженых, а супруги — узнавать, что ждет их семью. Сойка считалась покровительницей новорожденных и могла предсказать будущее детей.

Также в Сойкин день гадали на фасоли. Брали семена бобов, раскладывали их на столе и делили на три кучки, каждая из которых имела свое значение: одна отвечала за личную жизнь, вторая — за работу, третья — за здоровье. После деления начинали подсчет. Если в кучке оказывалось четное количество семян — радовались, понимая, что их ждет удача и финансовая прибыль. Если нечетное — грустили.

В старину в Сойкин день хозяйки пекли постное печенье в виде птичек, символизирующих шустрых сойок. Этими угощениями делились с детьми, родственниками и соседями. Считалось, что такие птички из теста принесут удачу. Чем больше их испечь и раздать, тем больше радости будет в семье в наступающем году.

Сойкин день: народные приметы

Сойкин день может рассказать не только о погоде, но и о судьбе. Например, если в это время в печке быстро гасла зола, это предвещало скорое потепление и радостные новости от детей.

Если кто-то слышал звон из колодца, это было знаком удачи и богатства. Если к Сойкиному дню в лесу было много сугробов, предки понимали, что в следующем году будет хороший урожай пшеницы.

Чего нельзя делать в Сойкин день

Существует множество запретов. Один из главных касается ссор и семейных разборок. В Сойкин день строго запрещалось выяснять отношения с супругом или супругой. Считалось, что скандалы отпугнут милых птичек, и дом, в котором происходят ссоры, будет преследовать неудача и конфликты в течение всего года. Мудрые предки в Сойкин день категорически запрещали:

Одалживать деньги и брать в долг. Финансы могут не вернуться, и семье придется столкнуться с нищетой.

Признаваться в любви. Этот запрет касается неженатых молодых людей. Считалось, что признания в чувствах могут прервать любовные отношения.

Заниматься домашними делами: стирать, убирать, вытирать пыль. Старцы говорили, что это можно сделать в другое время. Нарушителей этого запрета ждут неудачи и финансовые трудности.

Пренебрегать советами старших. Это может привести к сложной ситуации, из которой будет трудно выбраться.

В Сойкин день незамужним женщинам запрещалось выходить с распущенными волосами. Считалось, что после этого им придется долго искать суженых. Также запрещалось менять постельное белье, так как это предвещало болезни.