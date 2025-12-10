Главное отличие микрозелени от традиционных овощей заключается в высокой концентрации витаминов и других полезных веществ.

На начальной стадии своего развития молодые ростки содержат больше ценных питательных веществ, которые формируются в процессе созревания семян, пояснила врач-гигиенист Наталья ГУРИНОВИЧ.

Микрозелень представляет собой молодые побеги овощных или корнеплодных культур (реже злаков). Их высота составляет не более 5-15 см, и они имеют тонкие стебельки с семядолями, а иногда и с первыми настоящими листьями. Урожай собирается не позднее чем через 12 дней после посева.

Микрозелень можно приобрести в продуктовых магазинах, но также ее легко вырастить самостоятельно. Для этого понадобятся лишь семена и питательный субстрат.