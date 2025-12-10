Хлорофилл присутствует во многих растительных продуктах, которые мы употребляем ежедневно, например, в зеленых овощах.

Однако в случае с картофелем ситуация иная. Когда клубни начинают зеленеть, это свидетельствует о накоплении соланина. Этот токсин в микродозах содержится в любых клубнях, даже тех, что подходят для еды. Солнечные лучи неизбежно попадают на картофель во время его выкапывания, транспортировки и хранения.

Наибольшее количество соланина сосредоточено в кожуре и ростках. После очистки в клубнях остается лишь 5-10% от первоначального количества. Соланин угнетает пищеварительные процессы, негативно влияет на центральную нервную систему, способствует сгущению крови и образованию бляшек. При попадании в организм даже небольшой дозы соланина наблюдается скрытый период (до 24 часов), в течение которого человек может чувствовать себя нормально. Легкая форма отравления проявляется такими симптомами, как тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, головокружение и даже диарея.

Лечение отравления соланином является симптоматическим. Необходимо промыть желудок, принять активированный уголь и слабительные средства. Также важно, чтобы в помещении, где хранится картофель, соблюдались определенные условия — затемнение от прямых солнечных лучей, пониженная температура и свежий воздух (+2...8 градусов, влажность воздуха — 80-90%).