Этот район города - один из самых криминальных, поэтому место выбрали не случайно.

Сильные впечатления получили зеваки в Восточном Лондоне, когда по улице в шлепанцах, футболке и трусах шел Том Харди («Выживший», «Безумный Макс: Дорога ярости»).

В сопровождении охранника 48-летний актер направлялся к месту съемок второго сезона сериала «Гангстерленд». Этот район города - один из самых криминальных, поэтому место выбрали не случайно. Даже декорации не понадобились.

Режиссером сериала выступает Гай Ричи, главарей мафиози играют Пирс Броснан и Хелен Миррен, так что все по-взрослому. Сам Харди исполняет роль жестокого решалы.

Уже мой вид должен внушать страх, - объяснил суть своего персонажа Том.

Второй сезон зрители ждут с нетерпением, потому что предыдущий в апреле закончился на самом интересном месте - когда бандита Гарри зарезала его жена Джен.

Эдвард Томас Харди, более известный как Том Харди (род. 15 сентября 1977, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — британский актёр, продюсер и сценарист. Обладатель премии BAFTA и номинант на премию «Оскар». Прославился благодаря фильму «Стюарт: Прошлая жизнь», где он сыграл роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера, принёсшую ему номинацию на премию BAFTA. Также известен по своим главным и второстепенным ролям в фильмах, таких как «Бронсон», «Рок-н-рольщик», «Начало», «Воин», «Легенда», «Общак», «Самый пьяный округ в мире», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Лок», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Выживший», «Дюнкерк» и «Веном». Командор ордена Британской империи (CBE, 2018).