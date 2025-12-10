Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Том Харди в свои 48 играет гангстера, наводя ужас на лондонских зевак 0 257

Lifenews
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мистер Харди настоящий мачо.

Мистер Харди настоящий мачо.

Этот район города - один из самых криминальных, поэтому место выбрали не случайно.

Сильные впечатления получили зеваки в Восточном Лондоне, когда по улице в шлепанцах, футболке и трусах шел Том Харди («Выживший», «Безумный Макс: Дорога ярости»).

В сопровождении охранника 48-летний актер направлялся к месту съемок второго сезона сериала «Гангстерленд». Этот район города - один из самых криминальных, поэтому место выбрали не случайно. Даже декорации не понадобились.

Режиссером сериала выступает Гай Ричи, главарей мафиози играют Пирс Броснан и Хелен Миррен, так что все по-взрослому. Сам Харди исполняет роль жестокого решалы.

  • Уже мой вид должен внушать страх, - объяснил суть своего персонажа Том.

Второй сезон зрители ждут с нетерпением, потому что предыдущий в апреле закончился на самом интересном месте - когда бандита Гарри зарезала его жена Джен.

Эдвард Томас Харди, более известный как Том Харди (род. 15 сентября 1977, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — британский актёр, продюсер и сценарист. Обладатель премии BAFTA и номинант на премию «Оскар». Прославился благодаря фильму «Стюарт: Прошлая жизнь», где он сыграл роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера, принёсшую ему номинацию на премию BAFTA. Также известен по своим главным и второстепенным ролям в фильмах, таких как «Бронсон», «Рок-н-рольщик», «Начало», «Воин», «Легенда», «Общак», «Самый пьяный округ в мире», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Лок», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Выживший», «Дюнкерк» и «Веном». Командор ордена Британской империи (CBE, 2018).

Читайте нас также:
#сериал #знаменитости #Пирс Броснан #Лондон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Изображение к статье: Участие в «Евровидении-2026» отменили уже пять стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео