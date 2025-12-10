Baltijas balss logotype
Eurostat записал нашу страну в лидеры ЕС по убийствам, полиция протестует 3 1074

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.12.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Eurostat записал нашу страну в лидеры ЕС по убийствам, полиция протестует

Статистическая служба ЕС сообщает, что по количеству убийств Латвия заняла первое место в Евросоюзе на душу населения. Латвийская полиция с этим не согласна.

Если верить последнему отчету Eurostat, который рассматривает статистику 2023 года, то криминогенная ситуация у нас в стране просто ужасна. По данным бюро, Латвия — единственная страна Еврсоюза, где из года в год регистрируется более 4 убийств на каждые 100 000 жителей. А в целом в Латвии за 2023 год было зафиксировано 79 убийств.

Однако, как сообщает LSM, с таким подсчётом в корне не согласна Государственная полиция ЛР, которую портал попросил прокомментировать эту удручающую статистику. По данным стражей порядка, в 2023 году в Латвии было зафиксировано 70 убийств. А разница между латвийской и европейской статистикой проистекает из разных методик, так как Eurostat включает в категорию «убийство» не только умышленные убийства, но и случаи, когда человек погиб вследствие тяжких телесных повреждений, хотя убийство его изначально не планировалось.

«Убийство — это умышленное противоправное лишение жизни другого человека. То есть жизнь человека отнята с прямым умыслом и в результате умышленных действий, – пояснила порталу представитель Госполиции Гита Гжибовска. – В то же время умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного стало причиной смерти потерпевшего, не предусматривает прямого или косвенного умысла на наступление смерти».

С этим, конечно, можно поспорить.

В полиции считают, что отдельная проблема связана с 125-й статьёй Уголовного закона — «тяжкие телесные повреждения». Её третья часть включает два очень разных вида преступлений. Один — тяжкие телесные, повлёкшие смерть, другой — тяжкие телесные без летального исхода, если они совершены организованной группой.

Получается, даже если жертвы преступления остались живы, Eurostat всё равно включает обе категории в раздел «убийства», что по мнению полиции создаёт искажённую картину. Получается, из-за 125-й статьи в эту статистику попадают и поджоги прошлогодней травы, вследствие которых гибнут люди, и врачебные ошибки, и даже трагедия в «Максиме»... Из-за чего Латвия в европейской статистике выглядит более «криминальной», чем является на самом деле.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Андрей
    11-го декабря

    Все полиции и лично гражданину Р. более важно какое место и как формулировать причину противоестественной смерти, чем решать проблемы, повлекшие неестественную смерть!!!! Это всё, что нужно знать о нынешний рулевых полицией?

    2
    1
  • A
    Aleks
    10-го декабря

    Поздно пить боржоми,госпожа Гжи́бовская,новость уже разошлась по всем мировым СМИ,что скоро сделает Латвию страной экстремального туризма😀 Могут не убить,а нанести тяжёлые повреждения и есть возможность выжить.👽😈 Расчет на местного обывателя,ведь скоро выборы ,а полиция -это коалиция? Так и так известно как работает полиция Латвии,которая охраняет государство,а не жителей,потому как между ними есть большая разница 👽😈😈

    22
    4
  • A
    Aleks
    10-го декабря

    Бедная Латвия Везде ее оговаривают,обговаривают и навешивают ярлыки,а здесь то полное благополучие,все на высоте и полная гармония и благополучие всего населения.😈

    30
    4
Читать все комментарии

