Что в Латвии цены на еду выше, чем в других странах ЕС, - не новость. И вот очередное вопиющее подтверждение: один и тот же сыр одна и та же торговая сеть латвийцам продаёт вдвое дороже, чем эстонцам, пишет портал Grani.

В Facebook одна из участниц выставила два фото.

На одном — упаковка сыра «Gouda», выложенная на прилавок в Латвии, под ней ценник: 7,75 евро. На другом фото — та же самая красная упаковка сыра «Gouda», выложенная на прилавке в Эстонии, под ней ценник — 3,69 евро. То есть одна и та же торговая сеть предлагает один и тот же продукт в нашей стране вдвое дороже, чем в соседней.

Но почему? За кого держат латвийцев торговые сети — за очень богатых или за очень глупых? Что происходит вообще?

Представители Lidl глубокомысленно заявили, что ценообразование в разных странах может разительно отличаться друг от друга, потому что зависит, в том числе, от «рыночной ситуации» и «покупательской способности» потребителей.

Значит, нас всё-таки держат за идиотов. Ибо Эстония не находится на другом полушарии, она — вон, рукой подать, и все латвийцы знают, что заработки там гораздо выше наших (средняя зарплата в Эстонии — 2126 евро против латвийской в 1757 евро, средняя пенсия в Эстонии — 817 евро против средней латвийской в 628 евро).

Таким образом, получается логика шиворот-навыворот: вы бедные, платите больше.

Единственный справедливый аргумент, который реально мог повлиять на цену сыра, назвал лишь президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Он напомнил, что в Латвии, в отличие от Эстонии, на ценниках надо устанавливать флаг государства-производителя, что увеличивает издержки и, соответственно, цену.

Что ж, это верно. Когда наши законодатели, удовлетворяя свои чисто политические амбиции, принимали такую поправку к закону, им явно было плевать, что это повысит цены на еду. Ну, а расплачиваемся за это мы — простые потребители.

Но всё же, признавая, что новые ценники несколько увеличили расходы торговцев, ещё раз спросим — ведь не в два же раза? Тогда почему продукт стал стоить дороже вдвое?

Ответ очевиден, он — в провале экономической политики наших властей, которые полностью утратили контроль за ситуацией. Ведь сколько они нам клялись и божились умерить аппетиты торговых сетей, ставящих наценки на продукты буквально с потолка, сколько обещали договориться с ними, заставив снизить цены на продукты.

И что? И ничего. Если взять премьера, министра экономики, глав других профильных ведомств и спросить: сколько стоит сегодня сыр, хлеб, мясо, яйца, есть большие сомнения, что они в курсе. Это не их личная проблема. От этого не зависит их карьера.

Они щедро дают обещания, не выполняют, но остаются на месте. А значит цены на продукты у нас продолжат резко контрастировать с ценами соседей.