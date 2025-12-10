Baltijas balss logotype
Неужели мы настолько богаче? Почему сыр в Латвии вдвое дороже, чем в Эстонии

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: Неужели мы настолько богаче? Почему сыр в Латвии вдвое дороже, чем в Эстонии

Что в Латвии цены на еду выше, чем в других странах ЕС, - не новость. И вот очередное вопиющее подтверждение: один и тот же сыр одна и та же торговая сеть латвийцам продаёт вдвое дороже, чем эстонцам, пишет портал Grani.

В Facebook одна из участниц выставила два фото.

На одном — упаковка сыра «Gouda», выложенная на прилавок в Латвии, под ней ценник: 7,75 евро. На другом фото — та же самая красная упаковка сыра «Gouda», выложенная на прилавке в Эстонии, под ней ценник — 3,69 евро. То есть одна и та же торговая сеть предлагает один и тот же продукт в нашей стране вдвое дороже, чем в соседней.

Но почему? За кого держат латвийцев торговые сети — за очень богатых или за очень глупых? Что происходит вообще?

Представители Lidl глубокомысленно заявили, что ценообразование в разных странах может разительно отличаться друг от друга, потому что зависит, в том числе, от «рыночной ситуации» и «покупательской способности» потребителей.

Значит, нас всё-таки держат за идиотов. Ибо Эстония не находится на другом полушарии, она — вон, рукой подать, и все латвийцы знают, что заработки там гораздо выше наших (средняя зарплата в Эстонии — 2126 евро против латвийской в 1757 евро, средняя пенсия в Эстонии — 817 евро против средней латвийской в 628 евро).

Таким образом, получается логика шиворот-навыворот: вы бедные, платите больше.

Единственный справедливый аргумент, который реально мог повлиять на цену сыра, назвал лишь президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Он напомнил, что в Латвии, в отличие от Эстонии, на ценниках надо устанавливать флаг государства-производителя, что увеличивает издержки и, соответственно, цену.

Что ж, это верно. Когда наши законодатели, удовлетворяя свои чисто политические амбиции, принимали такую поправку к закону, им явно было плевать, что это повысит цены на еду. Ну, а расплачиваемся за это мы — простые потребители.

Но всё же, признавая, что новые ценники несколько увеличили расходы торговцев, ещё раз спросим — ведь не в два же раза? Тогда почему продукт стал стоить дороже вдвое?

Ответ очевиден, он — в провале экономической политики наших властей, которые полностью утратили контроль за ситуацией. Ведь сколько они нам клялись и божились умерить аппетиты торговых сетей, ставящих наценки на продукты буквально с потолка, сколько обещали договориться с ними, заставив снизить цены на продукты.

И что? И ничего. Если взять премьера, министра экономики, глав других профильных ведомств и спросить: сколько стоит сегодня сыр, хлеб, мясо, яйца, есть большие сомнения, что они в курсе. Это не их личная проблема. От этого не зависит их карьера.

Они щедро дают обещания, не выполняют, но остаются на месте. А значит цены на продукты у нас продолжат резко контрастировать с ценами соседей.

Читайте нас также:
#Эстония #цены #торговля #Латвия #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
18
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    10-го декабря

    «За кого держат латвийцев торговые сети — за очень богатых или за очень глупых?» А за кого вас, придурков, держать, если вы усадили в кресло депутата рижской думы малообразованную и глуповатую, зато заточенную на русофобии « поэтессу» Лангу? Решайте сами.

    16
    2
  • ОВ
    Оби Ван
    10-го декабря

    Ашераденс говорит, что всё заипись. Снизили расходы на 24 мульта.

    18
    3
  • A
    Aleks
    10-го декабря

    Эстония смотрит в. будущее,Литва-в настоящее и только Латвия все ищет виноватых в прошлом. Валдис Биркавс,бывший политик и госдеятель Латвии,член Мадридского клуба .

    35
    1
Читать все комментарии

