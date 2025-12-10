Baltijas balss logotype
Air Baltic уже до биржи не доберется? Премьер ждет от авиакомпании и план «B» 0 757

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Глава правительство хочет получить больше информации и от совета, и от правления авиакомпании.

Ведущие программы ТВ-3 поинтересовались в прямом эфире у премьера Эвики Силини, ждет ли она еще выхода национальной авиакомпании Air Baltic на биржу. "Я призвала активнее работать совет, который отвечает за финансирование airBaltic и за надзор за деятельностью авиакомпании. Поэтому и появился новый исполнительный директор вместо Мартина Гауса, начал работать ", - рассказала Силиня в интервью. Она ожидает, что начнутся поиски дополнительных возможностей, так как правительство делегировало искать решения вне процесса IPO — публичного предложения капитала. Стоит также учесть, что «airBaltic» приобрел нового акционера, «Lufthansa», поэтому вопрос о дальнейших вариантах необходимо обсудить и с этим предприятием.

На вопрос, выйдет ли «airBaltic» на биржу, Силиня четкого ответа не дала. "У правительства должны быть разные предложения. Я вижу, что IPO периодически не исполняется. Я хочу быть лучше информированной, чем это было до сих пор. Поэтому призываю новый совет и правление заблаговременно подумать об альтернативных возможностях решения вопроса привлечения финансов", - сказала глава правительства в интервью, добавив, что хочет видеть на «столе» несколько предложений, различные компромиссные варианты. «Будет решение с IPO, решение с «Lufthansa» … в финансовом мире очень много возможностей», — высказала свое видение Силиня.

Она не хочет снова оказаться в ситуации, что «airBaltic» берет в долг на невыгодных условиях. Государство как акционер в таких ситуациях ставится перед фактом в последний момент, когда уже нужно принимать решение, сказала Силиня. «Я вижу, что нынешний совет действительно честно и откровенно рассказывает правительству и информирует, каковы возможные решения, а какие нет», — сказала глава правительства и перечислила, что расходы сокращены, снижена и зарплата руководству «airBaltic». Также пересмотрены «экстры».

Ранее сообщалось, что Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» («Fitch») понизило рейтинг невыполнения долгосрочных обязательств эмитента Латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» (IDR) с «B -» - «/негативный на «CCC +», говорится в сообщении «Fitch».

«Fitch» понизило также рейтинг приоритетных обеспеченных долгосрочных облигаций «airBaltic» в размере 380 млн евро с «B -» до «B -».. показатель возврата составляет «RR3».

#airbaltic
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
