В Риге продолжается обновление остановок общественного транспорта: до конца года и начала 2026-го планируется установить 38 новых павильонов единого дизайна, а всего город намерен заменить 500 навесов на современные конструкции.

Продолжая установку новых павильонов общественного транспорта единого дизайна, в Риге в конце этого года и в начале 2026 года планируется установить 38 новых навесов, сообщили в Рижской думе.

В ближайшие годы в городе планируется заменить существующие навесы на более удобные и соответствующие современным требованиям. Всего муниципалитет намерен обустроить 500 новых павильонов.

В первой партии было поставлено 65 навесов, из которых 50 уже установлены, а остальные переданы Rīgas satiksme для проекта реконструкции линии трамвая № 7. Другая часть была оставлена в резерве для будущих работ по строительству новых остановок.

Осенью поступило еще 60 павильонов для автобусных остановок, а до конца текущего года и середины января следующего года планируется установить 38 павильонов на 32 остановках. В первую очередь их ставят там, где старые были демонтированы, так как у прежнего подрядчика завершился контракт и истек срок эксплуатации конструкций. Новые навесы оснащены встроенными элементами освещения с равномерным уровнем света. Электропроводка скрыта внутри конструкции. Крыша обеспечивает защиту от осадков и солнца, а тонированные стеклянные панели задерживают более 99% ультрафиолетового излучения.

В новых павильонах есть одна скамейка, предусмотрено место для инвалидных колясок и детских колясок. В каждом павильоне предусмотрено место для электронного табло с временем прибытия транспорта. На остановках с большим пассажиропотоком устанавливают четырехсекционные навесы со стоячими местами.

Стоимость изготовления одного навеса — от 6073 до 8730 евро без НДС, а установка одного навеса стоит 8611 евро. Производитель — SIA Palami, установщик — SIA Ļ CO.