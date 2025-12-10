Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге - «евроремонт» остановок - всего появятся 500 новых 0 473

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге - «евроремонт» остановок - всего появятся 500 новых

В Риге продолжается обновление остановок общественного транспорта: до конца года и начала 2026-го планируется установить 38 новых павильонов единого дизайна, а всего город намерен заменить 500 навесов на современные конструкции.

Продолжая установку новых павильонов общественного транспорта единого дизайна, в Риге в конце этого года и в начале 2026 года планируется установить 38 новых навесов, сообщили в Рижской думе.

В ближайшие годы в городе планируется заменить существующие навесы на более удобные и соответствующие современным требованиям. Всего муниципалитет намерен обустроить 500 новых павильонов.

В первой партии было поставлено 65 навесов, из которых 50 уже установлены, а остальные переданы Rīgas satiksme для проекта реконструкции линии трамвая № 7. Другая часть была оставлена в резерве для будущих работ по строительству новых остановок.

Осенью поступило еще 60 павильонов для автобусных остановок, а до конца текущего года и середины января следующего года планируется установить 38 павильонов на 32 остановках. В первую очередь их ставят там, где старые были демонтированы, так как у прежнего подрядчика завершился контракт и истек срок эксплуатации конструкций. Новые навесы оснащены встроенными элементами освещения с равномерным уровнем света. Электропроводка скрыта внутри конструкции. Крыша обеспечивает защиту от осадков и солнца, а тонированные стеклянные панели задерживают более 99% ультрафиолетового излучения.

В новых павильонах есть одна скамейка, предусмотрено место для инвалидных колясок и детских колясок. В каждом павильоне предусмотрено место для электронного табло с временем прибытия транспорта. На остановках с большим пассажиропотоком устанавливают четырехсекционные навесы со стоячими местами.

Стоимость изготовления одного навеса — от 6073 до 8730 евро без НДС, а установка одного навеса стоит 8611 евро. Производитель — SIA Palami, установщик — SIA Ļ CO.

Читайте нас также:
#реконструкция #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
4
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Готовить на газе станет дороже
Изображение к статье: У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро
Изображение к статье: Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии
Изображение к статье: В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео