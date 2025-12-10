Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для доступа к вторичным амбулаторным услугам необходимо 100 млн евро 0 275

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Для доступа к вторичным амбулаторным услугам необходимо 100 млн евро

Для обеспечения оптимального времени ожидания вторичных амбулаторным услуг на первом этапе необходимо дополнительно 100 миллионов евро, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам директор Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Арис Каспаранс.

Каспранс отметил, что эта сумма разделена на две части - одна из них предназначена для обеспечения самой услуги, а другая - для повышения тарифов, чтобы обеспечить доступность специалистов.

В настоящее время на вторичные амбулаторные услуги выделяется 360 миллионов евро в год, но для того, чтобы довести среднее время ожидания большинства услуг до шести месяцев, потребуется еще 100 миллионов евро.

Депутат Зане Скуиня-Рубене отметила, что тариф на детскую стоматологию был увеличен, но очереди сократились незначительно. По ее мнению, 100 миллионов евро - это очень большая сумма для первого шага. Она спросила, можно ли определить приоритетность услуг, на которые следует повысить тарифы, обратив внимание на услуги или специалистов с наибольшими очередями.

Оппозиционный депутат Рамона Петравича заявила, что сильно сомневается в том, что 100 миллионов евро могут что-то сделать для улучшения медицинского обслуживания. Вопрос в том, сколько таких шагов потребуется для достижения результата.

Она напомнила, что в прошлом году сектору здравоохранения было выделено дополнительно 275 миллионов евро, и министр здравоохранения сообщил, что эти деньги будут использованы для сокращения очередей на амбулаторное обслуживание и увеличение охвата обследованиями и медицинскими манипуляциями. "Похоже, что 275 миллионов евро провалились в пустоту, и никто не заметил, что что-то улучшилось", - сказал Петравича.

Каспаранс не согласился с ней, заявив, что об использовании средств можно узнать на сайте. "Нельзя согласиться, что дополнительные лекарства для онкобольных - это "пустота" или что-то в этом роде", - сказал Каспаранс.

Как сообщалось, с 20 ноября Латвийский центр цифрового здоровья начал расширять функциональность электронных направлений, чтобы все необходимые направления к врачу можно было сделать на портале "eveseliba.gov.lv".

Подход "одно направление - один прием" означает, что пациент сможет обратиться за конкретной услугой только в одно медицинское учреждение, что исключит двойные приемы.

В настоящее время доля не пришедших на прием пациентов достигает 15-20%, что существенно влияет на доступность услуг и загрузку лечебных учреждений. Введение единой записи на прием планируется начать осенью следующего года.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #депутаты #очереди #финансирование #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Готовить на газе станет дороже
Изображение к статье: У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро
Изображение к статье: Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии
Изображение к статье: В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео