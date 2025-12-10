Baltijas balss logotype
Камбала, треска и одна салака - поймал рыбку - сообщи государству 4 7224

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Камбала, треска и одна салака - поймал рыбку - сообщи государству

Правительство на заседании 9 декабря утвердило требования Регламента Европейского союза о контроле за рыболовством и приняло решение о внесении изменений в правила рыбалки, раколовства и подводной охоты.

Согласно изменениям, с 10 января 2026 года рыбаки и подводные охотники будут обязаны сообщать о шести видах рыб, выловленных или отпущенных (если улов не оставляют себе) в Балтийском море и Рижском заливе, – угре, треске, лососе, салаке, кильке и камбале.

Учитывая, что большинство рыбаков и подводных охотников уже зарегистрированы на сайте (http://www.makskeresanaskarte.lv) при покупке рыболовной карты или регистрации типографски напечатанной рыболовной карты, они смогут в электронном виде зарегистрировать и свой улов. Информацию об улове на сайте необходимо будет ввести в течение суток с момента его получения.

"Электронный учет уловов обеспечит более точные данные о вылове рыбы при любительской рыбалке и подводной охоте в прибрежных морских водах, которые необходимы для принятия научно обоснованных и устойчивых решений по управлению рыбными ресурсами. Эти данные позволят лучше оценить влияние пользователей ресурсов на конкретные виды рыб, дадут важную информацию о состоянии их популяций и тенденциях изменений, а также будут способствовать лучшему пониманию и ответственности общества за сохранение рыбных ресурсов", - говорится в сообщении правительства.

Подробная информация о регистрации уловов, полученных в прибрежной зоне моря, доступна на сайте.

#море #регистрация #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го декабря

    Килька, млять... подводная охота на кильку... вы себе этот сюр представить можете? Бью кильку в глаз гарпуном со ста метров, млять...

    23
    1
  • A
    Aleks
    10-го декабря

    Везде в колониях одна и та же картина. В России надо брать лицензию на сбор грибов в лесу😈Притом лес ничей...Ну как ничей-уже видимо кому то принадлежит 😈,хотя формально и считается народным достоянием

    32
    49
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    10-го декабря

    Ну вот зачем нашим власть имеющим подсказывать способ "наварить" денег!

    52
    4
  • С
    СВ
    Aleks
    11-го декабря

    Именно, что в колониях, а в России можно собирать в лесу свободно,,,👍😀

    2
    0
Читать все комментарии

