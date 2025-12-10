Правительство на заседании 9 декабря утвердило требования Регламента Европейского союза о контроле за рыболовством и приняло решение о внесении изменений в правила рыбалки, раколовства и подводной охоты.

Согласно изменениям, с 10 января 2026 года рыбаки и подводные охотники будут обязаны сообщать о шести видах рыб, выловленных или отпущенных (если улов не оставляют себе) в Балтийском море и Рижском заливе, – угре, треске, лососе, салаке, кильке и камбале.

Учитывая, что большинство рыбаков и подводных охотников уже зарегистрированы на сайте (http://www.makskeresanaskarte.lv) при покупке рыболовной карты или регистрации типографски напечатанной рыболовной карты, они смогут в электронном виде зарегистрировать и свой улов. Информацию об улове на сайте необходимо будет ввести в течение суток с момента его получения.

"Электронный учет уловов обеспечит более точные данные о вылове рыбы при любительской рыбалке и подводной охоте в прибрежных морских водах, которые необходимы для принятия научно обоснованных и устойчивых решений по управлению рыбными ресурсами. Эти данные позволят лучше оценить влияние пользователей ресурсов на конкретные виды рыб, дадут важную информацию о состоянии их популяций и тенденциях изменений, а также будут способствовать лучшему пониманию и ответственности общества за сохранение рыбных ресурсов", - говорится в сообщении правительства.

Подробная информация о регистрации уловов, полученных в прибрежной зоне моря, доступна на сайте.