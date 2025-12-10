"Китаец на ломаном русском рекламирует гостиницу и крог «Райскумс» под Цесисом. Если китайцы и другие думают, что в Латвии можно развивать русификацию, то они глубоко заблуждаются! Будем бдительны. Только китайских русификаторов нам еще не хватало! Идите на фиг!"...

Такой эмоциональный пост выcтавила у себя в Фейсбуке известная в Латвии руссификатор и депутат Рижской думы, сообщая о безобразии в отеле Zaķīši.

В проблемой согласны комментаторы.

Харийс Томашевскис пишет: - Вот это самый опасный прецедент, когда новые мигранты начинают принимать язык предыдущих мигрантов, игнорируя язык коренного населения... Призываю бойкотировать все такие заведения, где хозяева это допускают.

Ядвига Неланде: - Очень плохо. Они учат латышский язык. Но когда в их кафе заходит русский, то демонстративно разговаривают с китайцем по-английски... К тому же у этого китайца жена-латышка. Тогда как так получается, что он в Цесисе говорит по-русски?