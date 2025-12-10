Baltijas balss logotype
Патриоты негодуют: новые оккупанты-китайцы говорят на русском, а не на латышском! 8 8653

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
соцсети
Изображение к статье: Патриоты негодуют: новые оккупанты-китайцы говорят на русском, а не на латышском!

"Китаец на ломаном русском рекламирует гостиницу и крог «Райскумс» под Цесисом. Если китайцы и другие думают, что в Латвии можно развивать русификацию, то они глубоко заблуждаются! Будем бдительны. Только китайских русификаторов нам еще не хватало! Идите на фиг!"...

Такой эмоциональный пост выcтавила у себя в Фейсбуке известная в Латвии руссификатор и депутат Рижской думы, сообщая о безобразии в отеле Zaķīši.

В проблемой согласны комментаторы.

Харийс Томашевскис пишет: - Вот это самый опасный прецедент, когда новые мигранты начинают принимать язык предыдущих мигрантов, игнорируя язык коренного населения... Призываю бойкотировать все такие заведения, где хозяева это допускают.

Ядвига Неланде: - Очень плохо. Они учат латышский язык. Но когда в их кафе заходит русский, то демонстративно разговаривают с китайцем по-английски... К тому же у этого китайца жена-латышка. Тогда как так получается, что он в Цесисе говорит по-русски?

#русский язык #миграция #национализм #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    11-го декабря

    В старушке Европе ещё веселей ,семя знакомых перебирается назад из Испании ,говорит чтоб там жить надо учить не испанский а марокканский и обязательно переходить в ислам если не хочешь проблем ,вот дожили.

    1
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го декабря

    Как говорится всё имеете логическое завершение , не хотели слышать русскую речь будут слушать мандаринский диалект . Природа не терпит пустоты.

    39
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го декабря

    Что за очередной бред, недоношенных? Почему вдруг китайцы, в Латвии, стали оккупантоми?

    72
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    10-го декабря

    "Ibu ibudi - huidao mudi" - Šis izteiciens pieder Mao Dzedunam: - "Soli pa solim jūs varat sasniegt mērķi."

    9
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го декабря

    Минздрав предупреждает: не хотели учить русский, будете учить китайский. А он для изучения намного сложнее. :)

    95
    2
  • П
    Процион
    10-го декабря

    (окончание) прибалтийских плeмён: латышей лaтгалов, ливов, селонов, земгалов и более меньшиx групп. Половина из этих языков вымepла. То же будет и с оставшимися.

    94
    2
  • П
    Процион
    10-го декабря

    Это вы Лангу имеете ввиду? Так она же малообразованная, что с неё взять? А вот что написано в реестре мировых языков (перевод с английского): латышский язык — местный язык небольшой этнической группы.

    109
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го декабря

    Я думаю, что скорее латыши заговорят на китайском, чем китайцы на латышском!

    192
    3
Читать все комментарии

