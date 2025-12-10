В ноябре в рижских микрорайонах отмечен самый значительный рост цен на серийные квартиры в 2025 году - в среднем на 1,2% за месяц, сообщает компания Arco Real Estate в свежем обзоре рынка. С начала года цены выросли на 3,9%.

В Риге зафиксирован крупнейший рост цен на серийные квартиры

LETA cообщает, что средняя цена квадратного метра в ноябре достигла 885 евро. Несмотря на рост, это всё ещё на 45% ниже исторического максимума, зафиксированного 1 июля 2007 года, когда стоимость неремонтированной серийной квартиры достигала 1 620 евро/м².

Почему цены растут?

По данным Arco Real Estate, основной причиной стал самый низкий за последние четыре года объём предложения, характерный для осенних месяцев. Нехватка квартир наблюдалась не только в Риге, но и в окрестностях, что также стимулировало постепенный рост стоимости.

Динамика по районам

С начала 2025 года цены в крупнейших микрорайонах Риги увеличились на 1–8%.

Самые заметные изменения:

Югла - рост на 8%, максимальный показатель года;

Иманта и Кенгарагс - в среднем +6%;

В остальных районах цены выросли не более чем на 5%;

Наименьшая динамика отмечена в самом дорогом районе - Тейке.

В ноябре по сравнению с октябрём рост зафиксирован во всех микрорайонах. Лидеры месячного увеличения:

Югла и Вецмилгравис - более 2%;

Самый скромный рост - Золитуде (+0,2%).

Какие квартиры дорожают быстрее?

Цена за квадратный метр в ноябре выросла:

однокомнатные квартиры - +1,2%,

двухкомнатные - +1%,

трёх- и четырёхкомнатные - +1,3%.

С начала года наиболее заметно подорожали двухкомнатные квартиры - в среднем на 4,5%.

Разница в ценах между районами

В ноябре самой высокой средняя цена квадратного метра оставалась в Тейке - 1083 евро/м². Самая низкая - в Болдерайе - 675 евро/м², но и там цены продолжили рост.

Какие дома самые дорогие и самые доступные?

Дорогий сегмент: дома 119-й и 104-й серий.

Двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии стоили 53 000–56 000 евро, в зависимости от локации.

Более доступный сегмент:

дома литовского проекта - 31 000–44 000 евро за двухкомнатную квартиру;

хрущёвки - 30 000–45 000 евро, в зависимости от района.