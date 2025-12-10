В ноябре в рижских микрорайонах отмечен самый значительный рост цен на серийные квартиры в 2025 году - в среднем на 1,2% за месяц, сообщает компания Arco Real Estate в свежем обзоре рынка. С начала года цены выросли на 3,9%.
В Риге зафиксирован крупнейший рост цен на серийные квартиры
LETA cообщает, что средняя цена квадратного метра в ноябре достигла 885 евро. Несмотря на рост, это всё ещё на 45% ниже исторического максимума, зафиксированного 1 июля 2007 года, когда стоимость неремонтированной серийной квартиры достигала 1 620 евро/м².
Почему цены растут?
По данным Arco Real Estate, основной причиной стал самый низкий за последние четыре года объём предложения, характерный для осенних месяцев. Нехватка квартир наблюдалась не только в Риге, но и в окрестностях, что также стимулировало постепенный рост стоимости.
Динамика по районам
С начала 2025 года цены в крупнейших микрорайонах Риги увеличились на 1–8%.
Самые заметные изменения:
Югла - рост на 8%, максимальный показатель года;
Иманта и Кенгарагс - в среднем +6%;
В остальных районах цены выросли не более чем на 5%;
Наименьшая динамика отмечена в самом дорогом районе - Тейке.
В ноябре по сравнению с октябрём рост зафиксирован во всех микрорайонах. Лидеры месячного увеличения:
Югла и Вецмилгравис - более 2%;
Самый скромный рост - Золитуде (+0,2%).
Какие квартиры дорожают быстрее?
Цена за квадратный метр в ноябре выросла:
однокомнатные квартиры - +1,2%,
двухкомнатные - +1%,
трёх- и четырёхкомнатные - +1,3%.
С начала года наиболее заметно подорожали двухкомнатные квартиры - в среднем на 4,5%.
Разница в ценах между районами
В ноябре самой высокой средняя цена квадратного метра оставалась в Тейке - 1083 евро/м². Самая низкая - в Болдерайе - 675 евро/м², но и там цены продолжили рост.
Какие дома самые дорогие и самые доступные?
Дорогий сегмент: дома 119-й и 104-й серий.
Двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии стоили 53 000–56 000 евро, в зависимости от локации.
Более доступный сегмент:
дома литовского проекта - 31 000–44 000 евро за двухкомнатную квартиру;
хрущёвки - 30 000–45 000 евро, в зависимости от района.
