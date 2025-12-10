Доминирующим вирусом является грипп A (H3N2), который циркулирует широко и все чаще выявляется, особенно у детей и пожилых.

В Латвии началась эпидемия гриппа, и новейшие данные мониторинга свидетельствуют о резком росте заболеваемости на 49-й неделе. Грипп зарегистрирован на всех десяти административных территориях мониторинга. Заболеваемость гриппом продолжает увеличиваться во всех возрастных группах. По данным лаборатории, доля положительных проб достигла 18,1%, что значительно превышает эпидемический порог (10%). На минувшей неделе доля пациентов с симптомами респираторных инфекций в амбулаторных лечебных учреждениях составила 18% от всех посещений врачей и на предыдущей неделе составила 22%, то есть почти как каждый пятый пациент обратился за медицинской помощью в связи с острой респираторной инфекцией. Среди них резко выросло число пациентов с симптомами гриппа, показатель заболеваемости составил 344,2 случая на 100 000 населения, что в 2,7 раза больше, чем на предыдущей неделе (125,3 на 100 000). Хотя заболеваемость гриппом увеличилась во всех возрастных группах, но как обычно — самая высокая она была у детей в возрастных группах «0-4 года» и «5-14 лет» (1267,9 случая и 1057,4 случая на 100 000 детей соответствующего возраста соответственно).

Самая высокая интенсивность гриппа была в Елгаве (782,0 на 100 000), Юрмале (551,1 на 100 000), Риге (424,9 на 100 000) и Гулбенском крае (424,6 на 100 000).

В больницах на 49-й неделе были стационарованы 234 пациента с тяжелой острой респираторной инфекцией, что является существенным ростом по сравнению с предыдущей неделей (161 пациент). Из стационарных пациентов 46,2% составили сениоры в возрастной группе 65 лет и более, что подтверждает высокий риск тяжелой болезни в этой популяции. В реанимацию помещены 10 пациентов.

Тестирование пациентов в больницах на грипп также демонстрирует резкий рост: из 507 протестированных пациентов в 127 случаях подтвержден грипп (25% или у каждого четвертого пациента с тяжелой острой респираторной инфекцией), что существенно больше, чем на предыдущей неделе (17,3%). Грипп типа А подтвержден у 124 пациентов, а у 3 пациентов выявлен и грипп типа B, что является первыми случаями типа B в нынешнем сезоне для пациентов, тестируемых в стационарах. В Национальной лаборатории референции по микробиологии на 49-й неделе из 332 исследованных образцов вирусы гриппа подтверждены в 60 случаях (18,1%), на предыдущей неделе - 9,1%.

Доля положительных образцов COVID-19 выросла до 6,3% (на 48-й неделе — 4,8%). В больницы приняты 33 пациента COVID-19, и всего в стационарах лечились 66 пациентов с подтвержденной инфекцией, 37 из которых были с основным диагнозом COVID-19. Зарегистрировано два случая смерти пациентов с инфекцией COVID-19. Данные мониторинга сточных вод также свидетельствуют о том, что концентрация РНК SARS-cov-2 в ряде районов умеренно увеличивается.

В Европе распространение гриппа на этой неделе также продолжило расти — по данным Европейского региона ВОЗ, в 15 странах показатели гриппа превышают эпидемический порог, и доминирующим вирусом является A (H3N2), который циркулирует широко и все чаще выявляется, особенно у детей и пожилых.

Более тяжелое течение гриппа чаще наблюдалось у пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и маленьких детей. Наилучшей защитой от тяжелого хода гриппа является вакцинация — иммунитет образуется в течение 10-14 дней и прививаться целесообразно и во время эпидемии. На сайте ЦПКЗ доступен список медицинских учреждений, где пациенты групп риска могут получить оплаченную государством вакцинацию против гриппа, если в практике семейного врача пациента вакцины больше недоступны.