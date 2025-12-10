В Ригу ежегодно приезжают десятки инфлюенсеров, способных одним видео привлечь туристов или вызвать общественное возмущение. Если для одних инфлюенсеры - мощный рекламный инструмент, то для других - современные "базарные тетки" в интернете.

В новом эпизоде программы агентства ЛЕТА "Что это вообще было?!" эксперты объясняют, почему индустрию инфлюенсеров пора воспринимать всерьез, и что происходит, когда "просто картинка в Инстаграме" обходится Латвии в 1200 евро.

Феномен инфлюенса перестал быть маргинальным - он интегрировался как в коммерцию, так и в публичный сектор. Докторант Рижского университета им. Страдиньша, исследователь социальных сетей и лектор Денис-Александр Шевелев поясняет, что инфлюенсерам, или лидерам мнений, можно дать определение по их функции, статусу и источнику влияния. Они могут обладать экспертными знаниями, узнаваемостью в обществе или качествами, признанными аудиторией. Такое разнообразие делает инфлюенсеров универсальным инструментом практически для любой коммуникационной задачи.

Консультант по связям с общественностью, исследователь и преподаватель Мария Воркуль отмечает, что инфлюенсер - полноценная профессия, требующая навыков, схожих с работой создателя мультимедийного контента. Социальные сети позволили людям стать заметными без классической карьеры в журналистике или искусстве. Сегодня внимание аудитории - это валюта, а тот, кто способен привлечь и удержать внимание, приобретает экономическое, социальное и политическое влияние.

Рижское агентство инвестиций и туризма уже давно использует создателей контента для улучшения имиджа города. Заместитель директора агентства, руководитель управления по международному сотрудничеству и маркетингу Линда Педе рассказывает, что инфлюенсеры стали неотъемлемой частью городского маркетинга. Для каждого проекта подбираются авторы контента из разных категорий - эксперты, создатели нишевого контента и те, кто достиг широкой аудитории. Например, в рамках Рижской недели ресторанов были привлечены повара, которые делились своими биографиями и одновременно рекламировали мероприятие. Дополнительно агентство сотрудничает с лидерами мнений, имеющими актуальный контент и большое число подписчиков.

Столицы стран Балтии активно конкурируют за узнаваемость на международной арене. Но если Таллинн ежегодно приглашает около 100 инфлюенсеров, то Рига принимает примерно вдвое меньше.