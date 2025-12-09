Никакие поезда оккупантов по территории Латвии не поедут, во вторник заявил журналистам министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), комментируя обсуждения о возможном демонтаже железнодорожных путей на восточной границе, пишет LETA.

Спрудс напомнил, что укрепление границы предусматривает различные меры и действия — от установки препятствий и закупки мин и артиллерийских систем до подготовки инфраструктуры к её возможному разрушению. Соответственно, оцениваются не только железные дороги, но и сухопутные пути. Мероприятия в рамках антимобилизационного плана и создания Балтийской оборонительной линии осуществляются в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной.

"Что касается рельсов, я с полной уверенностью могу сказать: ни один поезд оккупантов по территории Латвии не поедет", — заявил министр.

Он напомнил, что Национальным вооружённым силам (НВС) поручено оценить различные альтернативы ограничения мобильности. Вопрос о возможном демонтаже железнодорожных путей также обсуждается в правительстве, так как здесь необходимо учитывать и другие факторы.

"С точки зрения безопасности и обороны мы очень основательно оцениваем все эти вопросы. До конца года оценка будет завершена, и в начале следующего года мы представим конкретные выводы", — отметил Спрудс.

По его словам, в этом вопросе необходима координация с союзниками — как дислоцированными в Латвии, так и с другими странами Балтии.

"Как видно и по другим вопросам, например, в связи с Оттавской конвенцией, мы эти вещи согласовываем. Также после встречи президентов стран Балтии прозвучало, что общая позиция стран региона имеет большое значение", — добавил министр.

Командующий НВС Каспар Пуданc в беседе с журналистами отметил, что при создании оперативного плана государственной обороны на протяжении многих лет цель НВС заключалась в том, чтобы понять намерения противника, и этот анализ постоянно обновляется.

Для формирования Балтийской оборонительной линии выделены дополнительные ресурсы, которые способствуют реализации более целенаправленных мер по сдерживанию потенциального противника и разрушению его планов. Поэтому рассматриваются различные решения по ограничению свободы действий и передвижения возможного агрессора. Железная дорога — лишь один из таких коридоров, на которые НВС обращает внимание.

"Мы рассматриваем разные решения. Параллельно необходима координация с соседними странами относительно их выборов и решений", — подчеркнул Пуданc, повторяя сказанное министром.

Спрудс также добавил, что в настоящее время продолжается работа над созданием "стены дронов" на восточной границе. Она реализуется на двух уровнях — национальном и уровне Европейского союза (ЕС).

На национальном уровне уже закуплены и будут закупаться различные типы дронов, а по всей восточной границе страны внедрены акустические системы обнаружения. Недавно Воздушные силы получили радары воздушного наблюдения "Giraffe 1X".

Также в латвийской промышленности развиваются средства радиоэлектронной борьбы, управляемые ракеты и мобильные платформы. После тестирования начата закупка перехватывающих дронов у латвийских компаний, и первые такие аппараты будут поставлены до конца года. Также планируется приобрести проверенные в Украине дроны, чтобы в тестовом режиме сравнить и оценить, какие из них наиболее эффективны.

Что касается уровня ЕС, важным компонентом является финансирование. В настоящее время Латвия совместно с Нидерландами и Хорватией взяла на себя обязательство развивать дроновые возможности, включая перехватывающие дроны. Латвия подчёркивает, что её внешняя граница — это и внешняя граница ЕС и НАТО, поэтому необходима общая позиция и соответствующее финансирование. Вопрос о предоставлении финансирования продолжает активно продвигаться, и в целом с позиции ЕС в данный момент установлено, что "стена дронов" является и останется одним из приоритетов.

Создание такой дроновой стены — непростая задача и в целом сложный процесс, подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, нескольким латвийским министерствам и службам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о возможных последствиях демонтажа железнодорожных путей у границы с Россией.

Если Латвия, Литва и Эстония примут решение о демонтаже железнодорожных соединений с Россией и Беларусью, оно должно быть совместным, заявили лидеры региона 4 декабря после встречи президентов стран Балтии.