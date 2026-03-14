Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жозе Моуринью схлопотал два матча дисквалификации после матча «Бенфики» и «Порту» 0 80

Спорт
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью получил двухматчевую дисквалификацию за выкрики в адрес соперника в матче с «Порту» (2:2).

Наказание связано также с красной карточкой и конфликтом с помощником тренера «Порту» Лучо Гонсалесом в матче, состоявшемся в прошлое воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает ESPN.

Моуринью получил одноматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную в конце воскресного матча. Тренер покинул свою техническую зону и пнул мяч в сторону скамейки запасных «Порту» в честь забитого гола. Моуринью отметил, что пытался пнуть мяч на трибуны. Кроме того, он получил 11-дневную дисквалификацию за перепалку с Лучо Гонсалесом.

«Бенфика» сообщила о намерении подать апелляцию на решения, вынесенные в четверг, 12 марта. В клубе назвали наказание Моуринью несправедливым и неоправданным.

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео