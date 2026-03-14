Латвия может присоединиться к коалиции убежищ гражданской защиты Украины, говорится в подготовленном Министерством иностранных дел (МИД) информационном сообщении, пишет ЛЕТА.

В МИД отмечают, что с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, в стране были уничтожены или серьезно повреждены тысячи объектов инфраструктуры. Ракетные и дроновые удары направлены также против гражданских объектов — жилых домов, образовательных учреждений, больниц и критически важных служб.

В министерстве подчеркивают, что такие атаки создают постоянную угрозу для населения и существенно влияют на способность государства обеспечивать базовые услуги. В этих условиях убежища гражданской защиты являются важным элементом безопасности. Они спасают жизни и обеспечивают возможность продолжения работы образовательных учреждений, системы здравоохранения и других важных служб даже при регулярных угрозах.

Одной из целей украинских властей является быстрое увеличение числа убежищ гражданской защиты по всей стране, поэтому в мае прошлого года премьер-министры Украины и Финляндии официально открыли эту коалицию. В настоящее время в нее входят девять участников — Украина, Бельгия, Европейский союз, Финляндия, Ирландия, Литва, Швеция, Швейцария и Европейский инвестиционный банк.

Цель коалиции — объединить международных доноров и обеспечить эффективную и согласованную поддержку Украине в развитии этой системы, осуществляя переход от фрагментированной и неоднородной системы убежищ к планируемой, стандартизированной и координируемой на государственном уровне сети.

В МИД подчеркивают, что с начала войны Латвия участвует в поддержке Украины, в том числе в восстановлении инфраструктуры. Кроме того, Латвия уже внесла прямой вклад в начало деятельности коалиции. В прошлом году министерство перечислило 65 000 евро на поддержку коалиции.

В МИД поясняют, что присоединение Латвии к коалиции обосновано рядом факторов. В частности, у Латвии есть практический опыт строительства и реконструкции убежищ, участие в коалиции позволит лучше координировать вклад Латвии в восстановление Украины и привлечь дополнительные международные ресурсы.