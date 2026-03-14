Экономическое сотрудничество с Россией сохраняется.
Националисты подвели свои итоги работы правительства Силини
Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Буланс в социальных сетях "оценил" деятельность правительства. Вот эти "итоги от Буланса".
"Число иммигрантов продолжает бесконтрольно РАСТИ.
Число новорожденных продолжает бесконтрольно снижаться.
"Прогрессивные" хотят обязательно ПРИЗВАТЬ в армию девушек.
Пока растет число молодых мужчин, которые не работают и получают пособие по безработице, но их предпочитают не призывать в армию.
РАСТЕТ госдолг, но нет ясности, на что тратятся заемные деньги.
ПАДАЕТ покупательная способность населения, во все более неравной ситуации находятся семьи с детьми.
СОКРАЩАЕТСЯ численность экономически активного населения.
Увеличиваются расходы на занятых в госуправлении.
Экономическое сотрудничество с Россией СОХРАНЯЕТСЯ.
В регионах экономическая активность СНИЖАЕТСЯ.
в 2026 году увеличивается содержание контента на русском в LSM. Оплачиваемому государством двуязычию LSM рады граждане России (самый большой враг Латвии).
В 2026 году прекращаются в LSM публикации на польском языке - в недоумении поляки (крупнейший союзник Латвии по безопасности в регионе).
Производитель домашней продукции вносит в банкомат несколько тысяч наличных - НУЖНО будет доказать легальное финансовое происхождение.
Связанный с Россией спекулянт продвигает проект ветропарка стоимостью 200 млн евро - легальное финансовое происхождение доказывать НЕ НАДО.
В основных школах до сих пор НЕТ уроков истории Латвии.
В основных школах остаются УРОКИ русского языка.
Министр финансов одобряет, что Латвия НЕ ПРИМЕНЯЕТ 20-процентный налог для торговли с Россией.
Министр иностранных дел не спешит присоединяться к Финляндии и Швеции, чьи министры иностранных дел предлагают единое увеличение европейских таможенных тарифов на торговлю с Россией.
Громко учреждается Центр искусственного интеллекта и выделяется финансирование.
Но этот центр внес меньше предложений об использовании ИИ в модернизации госуправления, чем депутаты Нацобъединения.
Автобусные рейсы из Риги в Санкт-Петербург ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
При этом автобусные рейсы в латвийские села все сокращаются.
На СЛОВАХ хотят способствовать безопасности для женщин, а В РЕАЛЬНОСТИ способствуют въезду мусульманских мужчин из третьих стран, а приток таких граждан корреллирует с ростом числа изнасилований в Европе."
