Националисты подвели свои итоги работы правительства Силини

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Буланс в социальных сетях "оценил" деятельность правительства. Вот эти "итоги от Буланса".

"Число иммигрантов продолжает бесконтрольно РАСТИ.

Число новорожденных продолжает бесконтрольно снижаться.

"Прогрессивные" хотят обязательно ПРИЗВАТЬ в армию девушек.

Пока растет число молодых мужчин, которые не работают и получают пособие по безработице, но их предпочитают не призывать в армию.

РАСТЕТ госдолг, но нет ясности, на что тратятся заемные деньги.

ПАДАЕТ покупательная способность населения, во все более неравной ситуации находятся семьи с детьми.

СОКРАЩАЕТСЯ численность экономически активного населения.

Увеличиваются расходы на занятых в госуправлении.

Экономическое сотрудничество с Россией СОХРАНЯЕТСЯ.

В регионах экономическая активность СНИЖАЕТСЯ.

в 2026 году увеличивается содержание контента на русском в LSM. Оплачиваемому государством двуязычию LSM рады граждане России (самый большой враг Латвии).

В 2026 году прекращаются в LSM публикации на польском языке - в недоумении поляки (крупнейший союзник Латвии по безопасности в регионе).

Производитель домашней продукции вносит в банкомат несколько тысяч наличных - НУЖНО будет доказать легальное финансовое происхождение.

Связанный с Россией спекулянт продвигает проект ветропарка стоимостью 200 млн евро - легальное финансовое происхождение доказывать НЕ НАДО.

В основных школах до сих пор НЕТ уроков истории Латвии.

В основных школах остаются УРОКИ русского языка.

Министр финансов одобряет, что Латвия НЕ ПРИМЕНЯЕТ 20-процентный налог для торговли с Россией.

Министр иностранных дел не спешит присоединяться к Финляндии и Швеции, чьи министры иностранных дел предлагают единое увеличение европейских таможенных тарифов на торговлю с Россией.

Громко учреждается Центр искусственного интеллекта и выделяется финансирование.

Но этот центр внес меньше предложений об использовании ИИ в модернизации госуправления, чем депутаты Нацобъединения.

Автобусные рейсы из Риги в Санкт-Петербург ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

При этом автобусные рейсы в латвийские села все сокращаются.

На СЛОВАХ хотят способствовать безопасности для женщин, а В РЕАЛЬНОСТИ способствуют въезду мусульманских мужчин из третьих стран, а приток таких граждан корреллирует с ростом числа изнасилований в Европе."