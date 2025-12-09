Сегодня поздно вечером стало известно, что президент принял решение не подписывать по крайней мере один законопроект из так называемого бюджетного пакета - о пошлине за использование автодорогами. Напомним, что речь идет о поправке, вызвавший в последние дни очень большой резонанс. Поправка вводила пошлину и для коммерческого транспорта свыше 3 тонн. Если бы этот закон вступил в силу, то финансовый удар был бы нанесен не только, к примеру, по крестьянам, которым нужно доставлять свою продукцию и перевозить урожай, но и по конечным потребителям - снова бы выросли цены.

Отметим, что в ноябре президент вернул в Сейм и еще один резонансный законопроект - о выходе из Стамбульской конвенции.