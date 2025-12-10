«В состав уличных реагентов часто входит хлористый кальций. При контакте с микротрещинами на подушечках лап он вызывает интенсивный зуд, - отмечает ветеринар Вячеслав РУСЯЕВ.

- Животное начинает активно вылизывать свои лапы, в результате чего вещество попадает на слизистые оболочки рта, что может привести к интоксикации, расстройству пищеварения, тошноте и повышению температуры.

Наиболее эффективным способом защиты питомца является специальная обувь. Также можно использовать защитный воск для лап, который надежно обволакивает кожу, обеспечивая защиту от агрессивной среды и холода».