Иногда так хочется простого душевного общения с попугаем. Эти птицы способны не только запомнить несколько фраз, но и в определенной степени поддерживать беседу, вставляя нужные слова в подходящий момент. Чтобы ваш крылатый питомец заговорил, необходимо сначала завоевать его доверие, а затем проявить терпение и внимание. В этой статье мы предлагаем вам инструкцию по обучению попугая разговорной речи.

Прежде всего, избегайте использования записей, чтобы облегчить себе задачу. Для попугая это будет просто фоновый шум, который он не сможет запомнить. Ваш питомец должен воспринимать вас как друга, за которым он захочет повторять, чье поведение ему будет интересно. Вот несколько рекомендаций:

Выберите подходящее время для занятий, когда ваш пернатый друг сыт, бодр и сосредоточен на вас, а не отвлекается на окружающее.

Посадите птицу на руку или оставайтесь рядом с клеткой — важен личный контакт и ваша заинтересованность.

Обучайте тем фразам, которые вы используете в повседневной жизни, чтобы попугай слышал их не только во время занятий, но и понимал, когда именно они применяются, и мог вставлять их в нужный момент.

Повторяйте одну фразу 15-20 раз, прежде чем переходить к следующей. Лучше чередовать две фразы, так как одна из них может не понравиться попугаю, и он не захочет ее запоминать.

Оптимальная продолжительность одного занятия — 5-10 минут. Если вы заметите, что птица отвлекается, не слушает вас или уходит, лучше завершить урок.

Ключ к успеху — в эмоциональности

Если вы будете монотонно повторять одну и ту же фразу в надежде, что попугай рано или поздно ее повторит, то, к сожалению, это не сработает — птица потеряет к вам интерес. Птицы любят эмоциональную речь, поэтому иногда достаточно один раз произнести какое-то слово с чувством, чтобы вскоре услышать его от попугая.

Сохраняйте хорошее настроение, не повышайте голос и не ругайте птицу, если не видите результатов. Напротив, говорите ласково и хвалите питомца, особенно если замечаете, что он вас слушает или пытается что-то сказать. Можно предложить любимое лакомство, когда видите старания вашего крылатого друга.

Не ожидайте мгновенных результатов. Если вы будете терпеливо и регулярно заниматься, то рано или поздно попугай сможет произнести целый набор фраз, даже если до этого молчал и не пытался говорить. Многое зависит от индивидуальных особенностей питомца. Наиболее способными к обучению являются ара, жако, какаду, волнистые, амазоны и ожереловые попугаи.