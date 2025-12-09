Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наставник для пернатого друга: как обучить попугая говорить 0 82

В мире животных
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наставник для пернатого друга: как обучить попугая говорить

Иногда так хочется простого душевного общения с попугаем. Эти птицы способны не только запомнить несколько фраз, но и в определенной степени поддерживать беседу, вставляя нужные слова в подходящий момент. Чтобы ваш крылатый питомец заговорил, необходимо сначала завоевать его доверие, а затем проявить терпение и внимание. В этой статье мы предлагаем вам инструкцию по обучению попугая разговорной речи.

 

Прежде всего, избегайте использования записей, чтобы облегчить себе задачу. Для попугая это будет просто фоновый шум, который он не сможет запомнить. Ваш питомец должен воспринимать вас как друга, за которым он захочет повторять, чье поведение ему будет интересно. Вот несколько рекомендаций:

Выберите подходящее время для занятий, когда ваш пернатый друг сыт, бодр и сосредоточен на вас, а не отвлекается на окружающее.

Посадите птицу на руку или оставайтесь рядом с клеткой — важен личный контакт и ваша заинтересованность.

Обучайте тем фразам, которые вы используете в повседневной жизни, чтобы попугай слышал их не только во время занятий, но и понимал, когда именно они применяются, и мог вставлять их в нужный момент.

Повторяйте одну фразу 15-20 раз, прежде чем переходить к следующей. Лучше чередовать две фразы, так как одна из них может не понравиться попугаю, и он не захочет ее запоминать.

Оптимальная продолжительность одного занятия — 5-10 минут. Если вы заметите, что птица отвлекается, не слушает вас или уходит, лучше завершить урок.

Ключ к успеху — в эмоциональности

Если вы будете монотонно повторять одну и ту же фразу в надежде, что попугай рано или поздно ее повторит, то, к сожалению, это не сработает — птица потеряет к вам интерес. Птицы любят эмоциональную речь, поэтому иногда достаточно один раз произнести какое-то слово с чувством, чтобы вскоре услышать его от попугая.

Сохраняйте хорошее настроение, не повышайте голос и не ругайте птицу, если не видите результатов. Напротив, говорите ласково и хвалите питомца, особенно если замечаете, что он вас слушает или пытается что-то сказать. Можно предложить любимое лакомство, когда видите старания вашего крылатого друга.

Не ожидайте мгновенных результатов. Если вы будете терпеливо и регулярно заниматься, то рано или поздно попугай сможет произнести целый набор фраз, даже если до этого молчал и не пытался говорить. Многое зависит от индивидуальных особенностей питомца. Наиболее способными к обучению являются ара, жако, какаду, волнистые, амазоны и ожереловые попугаи.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование выявило самую здоровую породу собак
Изображение к статье: Как домашние животные воспринимают специализированный корм
Изображение к статье: Сохраняют ли собаки и кошки воспоминания о своем прошлом?
Изображение к статье: История возникновения кошек породы сфинкс и их лысая особенность

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео