Оценка породистости собак осуществляется по общепринятому стандарту: проверяется внешний вид, поведение, параметры животных. Стремясь вывести идеальную породу, заводчики скрещивают близкородственных особей. Как выяснили ученые, это нередко приводит к развитию серьезных болезней.

Специалисты проанализировали 227 пород собак. Как выяснилось, коэффициент инбриндинга (риск возникновения генетических патологий ввиду близкородственного скрещивания) равен 25 процентам, что является серьезным превышением безопасного уровня.

Как объяснили эксперты, некоторые породы становятся «слишком породистыми» по 2 причинам. 1-я — это зависит от размера первичной популяции. 2-я — животные становились такими вследствие стремление заводчиков к безупречной внешности.

Проанализировав историю выведения датско-шведских гардхундов, специалисты пришли к выводу, что им свойствен низкий коэффициент инбриндинга. Дело в том, что изначально животных данной породы было много и к тому же их разводят для службы человеку, а не для красоты. Таким образом, эта порода оказалась самой здоровой.