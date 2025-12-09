Специалисты сообщили, что не следует долго и пристально смотреть в глаза котам. Дело в том, что животное способно почувствовать угрозу и атаковать того, кто сверлит его взглядом.

К сожалению, не всем людям об этом известно. В мире человека долгий взгляд глаза в глаза зачастую воспринимается как выражение любви, искренности и верности. Но не в мире животных.

Коты обладают специфической особенностью: чтобы сфокусировать зрение, им требуется некоторое время. А продолжительный зрительный контакт они с большой вероятностью истолкуют как попытку исследовать противника.

В связи с этим у котов могут попросту сработать инстинкты.