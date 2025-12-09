Baltijas balss logotype
Причина, по который запрещено долго смотреть в глаза коту 1 506

В мире животных
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Причина, по который запрещено долго смотреть в глаза коту

Специалисты сообщили, что не следует долго и пристально смотреть в глаза котам. Дело в том, что животное способно почувствовать угрозу и атаковать того, кто сверлит его взглядом.

К сожалению, не всем людям об этом известно. В мире человека долгий взгляд глаза в глаза зачастую воспринимается как выражение любви, искренности и верности. Но не в мире животных.

Коты обладают специфической особенностью: чтобы сфокусировать зрение, им требуется некоторое время. А продолжительный зрительный контакт они с большой вероятностью истолкуют как попытку исследовать противника.

В связи с этим у котов могут попросту сработать инстинкты.

Читайте нас также:
#животные #кошки #безопасность #коты #агрессия
Редакция BB.LV
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го декабря

    У меня соседский (по частному дому) кошак-тормоз. Ему если даже мышь уставится в глаза взглядом кашпировского, то это у него не вызовет никакой инициативы и энтузиазма. Поэтому, полагаюсь только на мышеловки, считая за зря заводить кошака. Вдруг окажется таким же пнём ушастым, которому только пожрать и поспать.

