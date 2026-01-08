Baltijas balss logotype
Что происходит, когда молния ударяет в океан? Гибнет ли много рыбы? 0 389

В мире животных
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит, когда молния ударяет в океан? Гибнет ли много рыбы?

Несомненно, определенное количество рыбы погибает, однако это не идет ни в какое сравнение с последствиями взрыва, вызванного брошенной в воду взрывчаткой.

 

Прежде всего, вопреки тому, что показывают в фильмах о пиратах и смелых мореплавателях, грозы над океаном являются довольно редким явлением. Чем дальше от берега, тем меньше вероятность удара молнии в водную поверхность. Это подтверждается картами интенсивности грозовых явлений, составленными на основе спутниковых данных.

Во-вторых, соленая вода, в отличие от воздуха, является отличным проводником электричества. При ударе молнии мощный заряд быстро рассеивается, в основном на поверхности, проникая вглубь лишь незначительно. Поскольку рыбы, как правило, обитают на большей глубине, вероятность того, что удар молнии повредит им, крайне мала.

Однако это не относится к морским животным и людям, находящимся на поверхности. Купание во время грозы сопряжено с огромным риском.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
