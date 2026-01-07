Baltijas balss logotype
Почему черепахи обладают долгожительством? 0 117

В мире животных
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему черепахи обладают долгожительством?

Черепаха по имени Джонатан считается самой старой из ныне живущих. Её возраст оценивается в 190 лет! Однако Джонатан не единственный долгожитель среди своих сородичей. В новостях часто появляются сообщения о смерти черепах, которым исполнилось 200 и даже 300 лет. Тем не менее, установить точный возраст конкретного животного бывает довольно сложно. Научные исследования давно подтвердили, что эти существа способны жить очень долго. Но в чем же секрет их долголетия?

 

Секрет долголетия черепах, как полагают, заключается в их метаболизме. В 1908 году физиолог Макс Рубнер выдвинул теорию скорости жизни, согласно которой существует связь между метаболизмом и продолжительностью жизни: чем быстрее обмен веществ, тем короче жизнь.

Тем не менее, ученые по-разному интерпретируют эту теорию. Связь между метаболизмом и долголетием до сих пор не изучена полностью, и некоторые исследователи предполагают, что в процессе обмена веществ образуются свободные радикалы — нестабильные молекулы, способные повреждать клетки. Чем больше энергии расходует организм, тем больше свободных радикалов образуется. Исходя из этой теории, черепахи живут дольше, поскольку их медленный метаболизм сжигает меньше энергии, что, в свою очередь, приводит к меньшему ущербу для клеток.

Кроме того, долгожительство этих животных связано с их образом жизни. Во-первых, черепахи обладают мощным защитным механизмом — панцирем. Во-вторых, они обитают в географической изоляции, где практически отсутствуют хищники, что снижает уровень стресса. Таким образом, черепахам не нужно спешить с размножением для сохранения своего вида. Фактически, они сохраняют свои биологические ресурсы, что способствует более медленному процессу старения.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
