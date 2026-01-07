Baltijas balss logotype
Почему медведи любят сладкое, а коты – нет? 0 140

В мире животных
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему медведи любят сладкое, а коты – нет?

Если вы предложите коту пирожное (что на самом деле крайне не рекомендуется, так как это может быть опасно), он просто проигнорирует десерт. Однако, если на столе окажется кусочек куриного филе без присмотра, питомец непременно стащит его своей когтистой лапкой! Почему же коты не интересуются сладкой пищей? В то время как некоторые животные с удовольствием ее едят.

 

Исследования показали, что такое поведение животных связано с наличием или отсутствием рецепторов сладкого вкуса. Например, у медведей эти рецепторы присутствуют, что, вероятно, связано с их рационом и образом жизни. Крупным существам, чье питание на ¾ состоит из растительной пищи, необходимо больше углеводов, поэтому они с удовольствием поедают мед — сладкий и калорийный продукт.

С другой стороны, кошки, являясь 100% мясоедами, не нуждаются в дополнительных калориях. Однако, когда ученые только начали свои исследования, они не могли понять, почему собаки, которые также в основном питаются мясом, могут спокойно есть шоколад. «Мы хотели выяснить, является ли кошка исключением или эта особенность более распространена среди животных», — рассказывают авторы исследования.

В результате они решили сравнить вкусовые гены 12 видов плотоядных животных с генами собак, которые едят сладкое. В ходе эксперимента было установлено, что рецептор сладкого вкуса оказался нефункциональным у семи из 12 исследованных мясоедов: морского льва, морского котика, обыкновенного тюленя, восточной бескоготной выдры, пятнистой гиены, фоссы и полосатого линсанга. Ученые также отметили, что дельфины не способны воспринимать не только сладкий вкус, но и горький, и умами!

Авторы исследования связывают это с тем, что этим животным не требуется пережевывать пищу, и они часто глотают ее целиком. «Вероятно, им не нужно определять вкус, чтобы понимать, что они едят. Они могут использовать другие способы для идентификации своей пищи», — подытожили они.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

