Существует мнение, что люди появляются на свет с недоразвитыми мозгами. Действительно, если сопоставить мозг ребёнка с мозгом взрослого человека, разница будет значительно заметнее, чем при сравнении мозга детёныша шимпанзе и взрослого шимпанзе. Кроме того, младенцы менее способны контролировать свои движения и выглядят более беспомощными по сравнению с детёнышами человекообразных обезьян. Это наводит на мысль, что некоторые этапы развития мозга, которые у обезьян происходят внутриутробно, у людей перенесены в постнатальный период. Кстати, это также может объяснить высокую пластичность человеческого мозга в первые годы жизни: он активно реагирует на различные внешние стимулы и охотно адаптируется под их влияние.

Тем не менее, как сообщают в журнале Nature Ecology & Evolution исследователи из Университетского колледжа Лондона и их коллеги из научных учреждений США, представление о недоразвитом мозге новорождённых не совсем корректно. Развитие нервной системы, и в частности головного мозга, проходит через множество этапов, которых насчитывается более двухсот: это и формирование крупных отделов мозга, и образование нейронных скоплений-ядер с определёнными функциями, вплоть до завершения миелинизации (то есть покрытия специальной липидной оболочкой) нейронных волокон в определённых зонах мозжечка. Эмбриональные события можно сопоставить с ростом мозга и с тем, как его размер после рождения соотносится с размером тела новорождённого и с размером тела взрослого; наконец, мозговые параметры можно сравнить со сроками беременности. И всё это можно анализировать у различных видов животных.

В результате такого анализа среди ста сорока видов млекопитающих исследователи пришли к выводу, что человеческий мозг при рождении находится практически в том же состоянии, что и мозг человекообразных обезьян. То есть почти все «события созревания» в человеческом мозге происходят до рождения, как и у близких приматов. Единственное, что завершается после рождения, — это миелинизация некоторых нейронных путей, но это не та задержка, которая позволила бы считать мозг сильно недоразвитым.

Человеческий мозг действительно обладает высокой пластичностью и восприимчивостью к окружающим сигналам — с этим никто не спорит. Однако эта особенность не объясняется тем, что он появляется на свет слишком рано. Мозг новорождённого выглядит недоразвитым лишь в сравнении с мозгом взрослого человека, то есть с тем уровнем, которого он должен достичь в процессе жизни. Но начинает он с тех же позиций, что и мозг новорождённых обезьян.