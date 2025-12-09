Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Люди и обезьяны имеют схожую структуру мозга при рождении - исследование 0 34

В мире животных
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Люди и обезьяны имеют схожую структуру мозга при рождении - исследование

Мозг новорождённого кажется недоразвитым лишь в сравнении с мозгом взрослых особей.

 

Существует мнение, что люди появляются на свет с недоразвитыми мозгами. Действительно, если сопоставить мозг ребёнка с мозгом взрослого человека, разница будет значительно заметнее, чем при сравнении мозга детёныша шимпанзе и взрослого шимпанзе. Кроме того, младенцы менее способны контролировать свои движения и выглядят более беспомощными по сравнению с детёнышами человекообразных обезьян. Это наводит на мысль, что некоторые этапы развития мозга, которые у обезьян происходят внутриутробно, у людей перенесены в постнатальный период. Кстати, это также может объяснить высокую пластичность человеческого мозга в первые годы жизни: он активно реагирует на различные внешние стимулы и охотно адаптируется под их влияние.

Тем не менее, как сообщают в журнале Nature Ecology & Evolution исследователи из Университетского колледжа Лондона и их коллеги из научных учреждений США, представление о недоразвитом мозге новорождённых не совсем корректно. Развитие нервной системы, и в частности головного мозга, проходит через множество этапов, которых насчитывается более двухсот: это и формирование крупных отделов мозга, и образование нейронных скоплений-ядер с определёнными функциями, вплоть до завершения миелинизации (то есть покрытия специальной липидной оболочкой) нейронных волокон в определённых зонах мозжечка. Эмбриональные события можно сопоставить с ростом мозга и с тем, как его размер после рождения соотносится с размером тела новорождённого и с размером тела взрослого; наконец, мозговые параметры можно сравнить со сроками беременности. И всё это можно анализировать у различных видов животных.

В результате такого анализа среди ста сорока видов млекопитающих исследователи пришли к выводу, что человеческий мозг при рождении находится практически в том же состоянии, что и мозг человекообразных обезьян. То есть почти все «события созревания» в человеческом мозге происходят до рождения, как и у близких приматов. Единственное, что завершается после рождения, — это миелинизация некоторых нейронных путей, но это не та задержка, которая позволила бы считать мозг сильно недоразвитым.

Человеческий мозг действительно обладает высокой пластичностью и восприимчивостью к окружающим сигналам — с этим никто не спорит. Однако эта особенность не объясняется тем, что он появляется на свет слишком рано. Мозг новорождённого выглядит недоразвитым лишь в сравнении с мозгом взрослого человека, то есть с тем уровнем, которого он должен достичь в процессе жизни. Но начинает он с тех же позиций, что и мозг новорождённых обезьян.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование выявило самую здоровую породу собак
Изображение к статье: Как домашние животные воспринимают специализированный корм
Изображение к статье: Сохраняют ли собаки и кошки воспоминания о своем прошлом?
Изображение к статье: История возникновения кошек породы сфинкс и их лысая особенность

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео