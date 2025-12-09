Это действительно так.

Ветеринарный отдел FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) одобрил проведение клинических испытаний нового инъекционного препарата, который, как предполагается, сможет увеличить продолжительность жизни собак.

В ходе испытаний планируется делать инъекции 1000 животным каждые 3-6 месяцев. Препарат действует за счет подавления IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста, который ускоряет процессы старения).

Как отметила биолог и профессор университета Джорджа Мэйсона (США) Анча БАРАНОВА, средняя продолжительность жизни собак крупных пород значительно ниже, чем у мелких. Это связано с повышенным уровнем инсулиноподобного фактора роста в организме крупных животных, что приводит к их более раннему старению.