Силиня рассказала об орудующих в Латвии мошенниках 3 2837

Политика
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Силиня рассказала об орудующих в Латвии мошенниках
ФОТО: LETA

Премьер-министр: надо существенно снизить риски финансового мошенничества в Латвии.

В сотрудничестве государства с финансовой отраслью, а также технологическими и телекоммуникационными компаниями можно существенно снизить риски финансового мошенничества и более эффективно защитить общество, заявила сегодня после заседания Совета по развитию финансового сектора (СРФС) премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что случаи финансового мошенничества продолжают учащаться, создавая значительную нагрузку на население и банки. "По-прежнему не хватает достаточных инструментов, которые обеспечивали бы защиту от разнообразных методов, используемых мошенниками", - подчеркнула Силиня.

Поэтому сегодня на заседании СРФС достигнута договоренность о том, что изменениям в законах, в том числе в законе об электронной связи и уголовном законе, необходимо обеспечить максимально быстрое продвижение, чтобы сократить возможности мошенников и обезопасить людей. Как сообщалось, на прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии 1,69 млн евро - это одна из крупнейших сумм ущерба за неделю в последнее время.

Целью деятельности СРФС является согласование и совершенствование сотрудничества между государственными органами и частным сектором для содействия устойчивому развитию финансового сектора и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и пролиферации.

В соответствии с положением о СРФС его членами являются премьер-министр (председатель совета), министр экономики, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр финансов, министр юстиции, генеральный прокурор, президент Банка Латвии, начальник Службы финансовой разведки, председатель правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли, президент Латвийской ассоциации страховщиков, председатель правления Латвийской ассоциации платежных услуг и учреждений электронных денег, руководитель ассоциации "FinTech Latvija" и президент Латвийской конфедерации работодателей.

#банки #Латвия #преступность #безопасность #законы #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • 010725
    010725
    9-го декабря

    собственно, физические лица, далее по договору - министры латвийского правительства обязались предоставить услугу "качественного управления страной" в оговоренный срок и за оговоренное вознаграждение , далее смета. в подтверждение своей способности к оказанию услуги предоставили аттестаты и среднем, дипломы о высшем образовании, справки с пркдыдущего места работы. однако, как было установлено следствием, оказание упомянутой услуги не планировалось, а полученные в качестве предоплаты средства были выведены за рубеж. установлено, что эти действия имеют признаки нарушения статей УК ... "мошенничество в устойчивой преступной группе", "отмывание доходов, полученных преступным путем", "фальсификация документов". указынным лицам, в рамках уголовного процесса присвоен статус "подозреваемый".

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го декабря

    "Силиня рассказала об орудующих в Латвии мошенниках" - себя тоже упомянула?

    37
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го декабря

    Дадада... правительство одни из них...

    21
    2
Читать все комментарии

