Из-за долгих дебатов по бюджету депутаты на минувшей неделе текущую повестку дня рассмотреть не успели и в ближайший четверг попытаются наверстать упущеное - обсудят сразу две повестки дня.

До выборов остается 10 месяцев и оппозиция уже заметно активизировалась. Так депутаты Объединенного списка на пленарном заседании потребуют от премьера и министра сообщений отчитаться о ходе реализации многострадального Rail Baltica.

В свою очередь, фракция "Стабильности!" вышла с инициативой поручить Госконтролю провести срочную ревизию использования выделенных на поддержку Украины финансовых средств. Депутаты напоминают, что военная помощь Украине была оказана на сумму 573 миллиона, нс поддержку гражданского населения Украины в Латвии было выделено 292 миллиона, на гуманитарную помощь Украине и на помощь правительству ушло 83 миллиона. Оппозиционеры считают, что ревизоры могли бы провести быструю проверку до 31-го марта следующего года.

Депутаты Объединенного списка внесли законопроект об отмене решения, принятого всего 6 дней назад - о введении пошлины за использование дорог для коммерческого транспорта весом до 3,5 тонн.

А депутаты Нацобъединения просят главу МВД пояснить, почему Латвия не вошла в список стран, получивших освобождение от необходимости принимать у себя в рамках квот мигрантов (беженцев) из третьих стран.