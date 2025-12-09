Baltijas balss logotype
Плата за дорогу, ревизия помощи Украины и снова Rail Baltica. Что обсудят депутаты? 0 164

Политика
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Плата за дорогу, ревизия помощи Украины и снова Rail Baltica. Что обсудят депутаты?

В Сейме рассмотрят сразу две повестки дня.

Из-за долгих дебатов по бюджету депутаты на минувшей неделе текущую повестку дня рассмотреть не успели и в ближайший четверг попытаются наверстать упущеное - обсудят сразу две повестки дня.

До выборов остается 10 месяцев и оппозиция уже заметно активизировалась. Так депутаты Объединенного списка на пленарном заседании потребуют от премьера и министра сообщений отчитаться о ходе реализации многострадального Rail Baltica.

В свою очередь, фракция "Стабильности!" вышла с инициативой поручить Госконтролю провести срочную ревизию использования выделенных на поддержку Украины финансовых средств. Депутаты напоминают, что военная помощь Украине была оказана на сумму 573 миллиона, нс поддержку гражданского населения Украины в Латвии было выделено 292 миллиона, на гуманитарную помощь Украине и на помощь правительству ушло 83 миллиона. Оппозиционеры считают, что ревизоры могли бы провести быструю проверку до 31-го марта следующего года.

Депутаты Объединенного списка внесли законопроект об отмене решения, принятого всего 6 дней назад - о введении пошлины за использование дорог для коммерческого транспорта весом до 3,5 тонн.

А депутаты Нацобъединения просят главу МВД пояснить, почему Латвия не вошла в список стран, получивших освобождение от необходимости принимать у себя в рамках квот мигрантов (беженцев) из третьих стран.

#выборы #Украина #помощь #депутаты #бюджет #парламент #Rail Baltica #мигранты #госконтроль #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Видео