Следственные мероприятия еще идут, вскрываются все более страшные подробности этой истории. «Останки Виктора Тархова пропустили через мясорубку вместе с гречкой… Потом все это было раскинуто по помойкам. Хотелось бы увидеть эту мясорубку, но смотря в каком состоянии было тело. Если его залили азотом, то все очень хрупкое становится», — заявили эксперты.

Процесс убийства Виктора Тархова и его супруги длился несколько дней — предположительно с 31 декабря по 3 января 2024 года. Уже после специалисты выяснили, что Бельская покупала килограммы азота, щелочи и даже приобрела пилу.

«Хоть внучка и говорит, что не убийца, но пособничество налицо. У дедушки в начале января был день рождения, на поздравления отвечала уже она, поэтому знакомые и заметили странности в общении и заявили в полицию. Еще известно, что они травили пару каким-то препаратами. Сначала умер дедушка, который был слаб после ковида. А бабушку они добивали, связав, чтобы она не смогла добраться до телефона», — заявил Олег Иванец.

На очередное заседание суда в Самару приехала Лариса Пасик — бывшая свекровь Бельской. Ее сын Влад был мужем Кати — сейчас вся семья живет в Израиле. У экс-супругов растет общий сын Маор. Ранее Пасик уже изъявляла желание забрать мальчика с собой, чтобы он жил с отцом. Но нужно принципиальное согласие матери, а пока Маор живет со своей крестной матерью — Екатериной Братчиковой.

Крестная мама Екатерина Братчикова, у которой сейчас находится Маор, не против того, чтобы мальчика воспитывал законный отец, находящийся в Израиле. «Влад ему родная кровь — он его родной отец. Я не могу решать судьбу ребенка, у него есть мама и папа. Он 10 месяцев у меня живет, я сама всем занимаюсь и вожу его в частный садик. Спасибо, что хоть с августа Влад стал присылать деньги. С Людмилой Тарховой (матерью Бельской, дочкой убитого Виктора Тархова) мы общались месяц назад, она общалась с Маором и сказала, чтобы я берегла внука», — призналась Братчикова.