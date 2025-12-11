Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Внучка пропустила останки Тархова через мясорубку вместе с гречкой»: жуткие подробности убийства экс-мэра Самары 0 2277

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава крупного города России и не подозревал о своем жутком конце..

Глава крупного города России и не подозревал о своем жутком конце..

"Еще известно, что они травили пару каким-то препаратами".

Следственные мероприятия еще идут, вскрываются все более страшные подробности этой истории. «Останки Виктора Тархова пропустили через мясорубку вместе с гречкой… Потом все это было раскинуто по помойкам. Хотелось бы увидеть эту мясорубку, но смотря в каком состоянии было тело. Если его залили азотом, то все очень хрупкое становится», — заявили эксперты.

Процесс убийства Виктора Тархова и его супруги длился несколько дней — предположительно с 31 декабря по 3 января 2024 года. Уже после специалисты выяснили, что Бельская покупала килограммы азота, щелочи и даже приобрела пилу.

1419x787_0xA41V5IOT_8553619042208951701.jpg

«Хоть внучка и говорит, что не убийца, но пособничество налицо. У дедушки в начале января был день рождения, на поздравления отвечала уже она, поэтому знакомые и заметили странности в общении и заявили в полицию. Еще известно, что они травили пару каким-то препаратами. Сначала умер дедушка, который был слаб после ковида. А бабушку они добивали, связав, чтобы она не смогла добраться до телефона», — заявил Олег Иванец.

На очередное заседание суда в Самару приехала Лариса Пасик — бывшая свекровь Бельской. Ее сын Влад был мужем Кати — сейчас вся семья живет в Израиле. У экс-супругов растет общий сын Маор. Ранее Пасик уже изъявляла желание забрать мальчика с собой, чтобы он жил с отцом. Но нужно принципиальное согласие матери, а пока Маор живет со своей крестной матерью — Екатериной Братчиковой.

Крестная мама Екатерина Братчикова, у которой сейчас находится Маор, не против того, чтобы мальчика воспитывал законный отец, находящийся в Израиле. «Влад ему родная кровь — он его родной отец. Я не могу решать судьбу ребенка, у него есть мама и папа. Он 10 месяцев у меня живет, я сама всем занимаюсь и вожу его в частный садик. Спасибо, что хоть с августа Влад стал присылать деньги. С Людмилой Тарховой (матерью Бельской, дочкой убитого Виктора Тархова) мы общались месяц назад, она общалась с Маором и сказала, чтобы я берегла внука», — призналась Братчикова.

Читайте нас также:
#полиция #Израиль #убийства #судебный процесс #преступления #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
3
8
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В результате пожара в центре Риги пострадал человек
Изображение к статье: Полмиллиона евро за свободу: суд выпустил подозреваемого в крупнейшей схеме отмывания денег в Латвии
Изображение к статье: Страшная трагедия в Даугавпилсе: «Она горела как свеча, загорелась у плиты»
Изображение к статье: Eurostat записал нашу страну в лидеры ЕС по убийствам, полиция протестует

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Наша Латвия
Изображение к статье: Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата» Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео