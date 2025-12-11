Baltijas balss logotype
Астрономы получили загадочный сигнал из глубокого космоса: черные дыры атакуют 0 210

Техно
Дата публикации: 11.12.2025
Focus
Изображение к статье: Перед тем, как вещество звезды падает в черную дыру, оно закручивается вокруг нее в виде аккреционного диска.

Перед тем, как вещество звезды падает в черную дыру, оно закручивается вокруг нее в виде аккреционного диска.

ФОТО: NASA

Странный рентгеновский сигнал может быть результатом атаки двух черных дыр на несчастную звезду, пишет Фокус.

Астрономы считают, что примерно 3 миллиарда лет назад несчастная звезда была разрушена двумя черными дырами и теперь можно увидеть слабое рентгеновское излучение, исходящее от этого события. Если предположение ученых подтвердится, то это будет самое далекое из известных событие приливного разрушения звезды, в котором принимали участие две черные дыры. Исследование, посвященное многолетним наблюдением за странной вспышкой рентгеновского излучения, произошедшей на расстоянии 3 миллиарда световых лет от нас, опубликовано в журнале The Innovation, пишет Live Science.

Астрономы впервые обнаружили источник рентгеновского излучения, получивший название XID 925, в 1999 году с помощью космического телескопа Чандра. С тех пор астрономы изучали рентгеновское излучение и видели, как оно становилось постепенно слабее. За 25 лет излучение стало слабее примерно в 40 раз от первоначального значения.

Яркая вспышка рентгеновского излучения и длительный период затухания этого излучения – это то, что астрономы ожидают увидеть во время события приливного разрушения. Оно происходит, когда звезда подходит слишком близко к сверхмассивной черной дыре в центре галактики. Черная дыра своей сильнейшей гравитацией разрывает звезду на части и превращает ее вещество в нечто напоминающее по форме спагетти. Поэтому данный процесс называется спагеттификацией.

Но перед тем, как вещество звезды падает в черную дыру, оно закручивается вокруг нее в виде аккреционного диска. Он нагревается и выпускает мощное рентгеновское излучение. По мере того, как вещество звезды падает в черную дыру излучение слабеет.

Источник рентгеновского излучения XID 925 является одним из самых далеких случаев приливного разрушения звезды. Но в 1999 году астрономы обнаружили нечто необычное. В течение нескольких месяцев яркость XID 925 резко и неожиданно увеличилась в 27 раз. Затем яркость так же быстро снизилась и излучение стало слабеть.

Авторы исследования считают, что они нашли причину странного повышения яркости XID 925. Они пришли к выводу, что это было событие приливного разрушения звезды, в котором принимали участие не одна, а две черные дыры.

Астрономы считают, что несчастливая звезда оказалась под гравитационным влиянием центральной сверхмассивной черной дыры и меньшей черной дыры, которая является компаньоном первой.

Более крупная черная дыра разорвала звезду на части и превратила ее в аккреционный диск. Но затем вторая черная дыра приблизилась к диску или даже прорвалась сквозь него, и это привело к резкому выбросу энергии и рентгеновского излучения. Как только меньшая черная дыра отошла, система вернулась в нормальное состояние.

Хотя астрономы говорят, что эта теория не идеально объясняет все данные, они утверждают, что это наиболее убедительный сценарий, учитывая то, что известно о черных дырах и событиях приливного разрушения.

Если эта теория подтвердится, то это будет самое далекое из известных событий приливного разрушения, в котором принимали участие две черные дыры. Это событие может дать больше информации о сложных взаимоотношениях между звездами и черными дырами в ядрах галактик.

Фокус

