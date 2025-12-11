В скалах провинции Сычуань эксперты из Китая обнаружили коллекцию древних отпечатков. Свыше 20 следов, оставленных динозаврами и другими позвоночными 200 млн лет назад, прекрасно сохранились на каменной поверхности, передает China Daily.

Изначально на нетипичный рельеф обратил внимание один из путешественников, после чего к изучению подключились профессиональные палеонтологи. Эксперты подтвердили ценность участка.

Особенность в том, что следы запечатлелись в нескольких геологических пластах один над другим. Это указывает, что животные постоянно приходили в данную местность, возможно, к водоему или по конкретному маршруту, в течение долгого времени. Находка предоставляет редкий шанс проследить за изменениями в составе фауны или поведении древних обитателей региона.

Среди идентифицированных оттисков – следы тероподов, хищных динозавров, причем разных возрастных категорий.

Рядом найдены отпечатки, по форме напоминающие кисть руки. Их связывают с архозаврами – группой рептилий, предшественников крокодилов.

Контекст находке придают окаменевшие остатки древнего леса: обломки стволов и даже пни, «застывшие» в вертикальном положении. Все вместе формирует детальный снимок экосистемы начала эпохи динозавров, помогая понять, в каких условиях они обитали.

Полезно знать

Возраст этих следов, около 200 млн лет, относится к концу триасового периода. Это было время, когда динозавры только начинали свой путь к господству на планете, и такие находки помогают понять, как они расселялись и сосуществовали с другими видами рептилий.