Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Марсоход NASA взобрался на склон горы на Марсе высотой 5 км и сделал потрясающий снимок 0 1181

Техно
Дата публикации: 07.01.2026
Focus
Изображение к статье: Марсоход NASA взобрался на склон горы на Марсе высотой 5 км и сделал потрясающий снимок
ФОТО: NASA

Марсоход Curiosity сделал удивительную панорамную фотографию, которая показывает, как меняется освещение на Марсе в течение дня.

Марсоход NASA Curiosity прислал новую фотографию поверхности Марса, которая демонстрирует местный ландшафт. Это изображение было сделано со склона горы Эолида высотой 5 километров, которая находится в центре кратера Гейл. Curiosity находится в этом кратере с 2012 года и собирает данные, необходимые для понимания того, как Марс превратился из теплого влажного мира в засушливую и холодную планету, которой он является сейчас, пишет Space.

Новое изображение, которое показали ученые из NASA, представляет собой панорамный снимок, созданный из двух разных фотографий. Они были получены в ноябре 2025 с помощью навигационных камер марсохода. Снимки были сделаны в 16:15 по местному марсианскому времени на 4722-й день миссии и в 8:20 утра на 4723-й день миссии.

После этого ученые объединили две черно-белые фотографии в одну и окрасили ее в холодные синие и теплые желтые цвета, чтобы показать, как меняется освещение в течение дня на Марсе. Добавление помогает выделить различные детали марсианского ландшафта, говорят ученые.

На новой фотографии показано, что марсоход Curiosity находится на хребте на склоне горы Эолида, с которого открывается вид на регион, называемый "коробчатой формацией". Этот регион содержит богатые минералами хребты, которые остались после того, как миллиарды лет назад подземные воды протекали через трещины в горной породе.

Со временем ветер удалил более мягкие породы и обнажил затвердевшие минеральные жилы. Эти особенности местного ландшафта сохраняют свидетельства того, что на Марсе в прошлом на поверхности текла жидкая вода и того, как менялись условия окружающей среды.

На переднем плане видны следы колес марсохода, который медленно перемещается по склону горы Эолида в кратере Гейл. Здесь уже более 13 лет марсоход Curiosity собирает образцы горных пород и изучает местность. Дальше на изображении видно дно кратера, а на горизонте, примерно в 40 километрах, виден край кратера Гейл.

Марсоход Curiosity изучает местный рельеф и осадочные породы, которые хранят свидетельства о том, что Марс превратился из теплого, влажного, потенциально обитаемого мира в холодную и засушливую планету.

Анализируя химический состав горных пород, их текстуру и минеральные жилы, марсоход продолжает собирать воедино историю о том, как когда-то вода перемещалась по кратеру Гейл, и могла ли в этой среде существовать внеземная микробная жизнь.

Фокус

Читайте нас также:
#NASA #космос #Марс #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Большинство авто в США и в 2035 году будут иметь двигатели внутреннего сгорания — прогноз
Изображение к статье: Марс в реальном масштабе меньше Земли, но он несколько старше. Иконка видео
Изображение к статье: Снимок из космоса ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который подвергается воздействию сотен землетрясений.
Изображение к статье: На просторах Поднебесной ударили автопробегом по бездорожью. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео