Марсоход NASA Curiosity прислал новую фотографию поверхности Марса, которая демонстрирует местный ландшафт. Это изображение было сделано со склона горы Эолида высотой 5 километров, которая находится в центре кратера Гейл. Curiosity находится в этом кратере с 2012 года и собирает данные, необходимые для понимания того, как Марс превратился из теплого влажного мира в засушливую и холодную планету, которой он является сейчас, пишет Space.

Новое изображение, которое показали ученые из NASA, представляет собой панорамный снимок, созданный из двух разных фотографий. Они были получены в ноябре 2025 с помощью навигационных камер марсохода. Снимки были сделаны в 16:15 по местному марсианскому времени на 4722-й день миссии и в 8:20 утра на 4723-й день миссии.

После этого ученые объединили две черно-белые фотографии в одну и окрасили ее в холодные синие и теплые желтые цвета, чтобы показать, как меняется освещение в течение дня на Марсе. Добавление помогает выделить различные детали марсианского ландшафта, говорят ученые.

На новой фотографии показано, что марсоход Curiosity находится на хребте на склоне горы Эолида, с которого открывается вид на регион, называемый "коробчатой формацией". Этот регион содержит богатые минералами хребты, которые остались после того, как миллиарды лет назад подземные воды протекали через трещины в горной породе.

Со временем ветер удалил более мягкие породы и обнажил затвердевшие минеральные жилы. Эти особенности местного ландшафта сохраняют свидетельства того, что на Марсе в прошлом на поверхности текла жидкая вода и того, как менялись условия окружающей среды.

На переднем плане видны следы колес марсохода, который медленно перемещается по склону горы Эолида в кратере Гейл. Здесь уже более 13 лет марсоход Curiosity собирает образцы горных пород и изучает местность. Дальше на изображении видно дно кратера, а на горизонте, примерно в 40 километрах, виден край кратера Гейл.

Марсоход Curiosity изучает местный рельеф и осадочные породы, которые хранят свидетельства о том, что Марс превратился из теплого, влажного, потенциально обитаемого мира в холодную и засушливую планету.

Анализируя химический состав горных пород, их текстуру и минеральные жилы, марсоход продолжает собирать воедино историю о том, как когда-то вода перемещалась по кратеру Гейл, и могла ли в этой среде существовать внеземная микробная жизнь.

