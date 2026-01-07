Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Антарктиде сотрясается ледник Судного дня: приборы фиксируют сотни толчков 0 510

Техно
Дата публикации: 07.01.2026
Focus
Изображение к статье: Снимок из космоса ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который подвергается воздействию сотен землетрясений.

Снимок из космоса ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который подвергается воздействию сотен землетрясений.

ФОТО: пресс-фото

До сих пор на ледяном континенте было обнаружено лишь небольшое количество подобных землетрясений. Однако новое исследование доказывает, что на самом деле происходят сотни толчков.

Ледниковые землетрясения сотрясают ледник Судного дня в Антарктиде. Ранее считалось, что на ледяном континенте происходит лишь небольшое количество таких землетрясений. Однако в новом исследовании ученые предоставляют доказательства того, что в период с 2010 по 2023 год их были сотни, пишет Live Science.

Ледниковые землетрясения

Ледниковые землетрясения — это особый тип землетрясений, возникающий в холодных ледяных регионах. Впервые этот тип землетрясений был обнаружен в северном полушарии более 20 лет назад и теперь известно, что они происходят, когда огромные глыбы льда откалываются от ледников и падают в море.

Ледниковое землетрясение возникает, когда высокие, тонкие айсберги падают с конца ледника в океан. Когда эти айсберги переворачиваются, они сталкиваются с "материнским" ледником и это столкновение порождает сильные механические колебания грунта, или сейсмические волны, распространяющиеся на тысячи километров.

Уникальность ледниковых землетрясений заключается в том, что они не генерируют высокочастотных сейсмических волн. Отметим, что именно эти волны играют важную роль в обнаружении и определении местоположения типичных сейсмических источников, таких как:

  • землетрясения;
  • вулканы;
  • ядерные взрывы.

Это различие и стало причиной того, что ледниковые землетрясения были открыты учеными лишь относительно недавно. К слову, большинство ранее обнаруженных учеными ледниковых землетрясений были локализованы вблизи концов ледников Гренландии.

Землетрясения сотрясают Антарктиду

Хотя Антарктида представляет собой крупнейший ледяной щит Земли, прямые доказательства ледниковых землетрясений до сих пор ускользали от ученых. Большинство предыдущих попыток обнаружения антарктических ледниковых землетрясений использовали всемирную сеть сейсмических детекторов.

Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что антарктические ледниковые землетрясения имеют гораздо меньшую магнитуду, чем в Гренландии, а потому глобальная сеть не способна их обнаружить.

В новом исследовании ученые использовали сейсмические станции в самой Антарктиде. В результате поиск выявил более 360 ледниковых сейсмических событий, большинство из которых еще не включены ни в один каталог землетрясений.

Данные указывают на то, что обнаруженные землетрясения можно разделить на две группы:

  • вблизи ледника Туэйтс (ледник Судного дня);
  • вблизи ледника Пайн-Айленд.

К слову, эти ледники являются крупнейшими источниками повышения уровня моря в Антарктиде.

Ледник Судного дня сотрясается

Ледник Туэйтс иногда называют ледником Судного дня. Дело в том, что его полное разрушение привет г повышению глобального уровня моря на 3 метра. Еще более тревожным выглядит то, что он может разрушиться очень быстро.

По словам авторов исследования, примерно две трети обнаруженных землетрясений, 245 из 362, произошли вблизи морского конца ледника Туэйтс. Большинство из этих событий, вероятно, являются ледниковыми землетрясениями, вызванными опрокидыванием айсбергов.

Ученые отмечают, что самым сильным фактором, вызывающим такие события, вероятно, не является годовое колебание температуры воздуха. Вместо этого, наиболее активный период ледниковых землетрясений в районе Туэйтса, с 2018 по 2020 год, совпадает с периодом ускоренного движения ледяного языка ледника в сторону моря. В результате ученые пришли к выводу, что ускорение могло быть вызвано океаническими условиями, влияние которых остается малоизученным.

Фокус

Читайте нас также:
#климат #наука #глобальное потепление #Антарктида #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Большинство авто в США и в 2035 году будут иметь двигатели внутреннего сгорания — прогноз
Изображение к статье: Марсоход NASA взобрался на склон горы на Марсе высотой 5 км и сделал потрясающий снимок
Изображение к статье: Марс в реальном масштабе меньше Земли, но он несколько старше. Иконка видео
Изображение к статье: На просторах Поднебесной ударили автопробегом по бездорожью. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео