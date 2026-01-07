До сих пор на ледяном континенте было обнаружено лишь небольшое количество подобных землетрясений. Однако новое исследование доказывает, что на самом деле происходят сотни толчков.

Ледниковые землетрясения сотрясают ледник Судного дня в Антарктиде. Ранее считалось, что на ледяном континенте происходит лишь небольшое количество таких землетрясений. Однако в новом исследовании ученые предоставляют доказательства того, что в период с 2010 по 2023 год их были сотни, пишет Live Science.

Ледниковые землетрясения

Ледниковые землетрясения — это особый тип землетрясений, возникающий в холодных ледяных регионах. Впервые этот тип землетрясений был обнаружен в северном полушарии более 20 лет назад и теперь известно, что они происходят, когда огромные глыбы льда откалываются от ледников и падают в море.

Ледниковое землетрясение возникает, когда высокие, тонкие айсберги падают с конца ледника в океан. Когда эти айсберги переворачиваются, они сталкиваются с "материнским" ледником и это столкновение порождает сильные механические колебания грунта, или сейсмические волны, распространяющиеся на тысячи километров.

Уникальность ледниковых землетрясений заключается в том, что они не генерируют высокочастотных сейсмических волн. Отметим, что именно эти волны играют важную роль в обнаружении и определении местоположения типичных сейсмических источников, таких как:

землетрясения;

вулканы;

ядерные взрывы.

Это различие и стало причиной того, что ледниковые землетрясения были открыты учеными лишь относительно недавно. К слову, большинство ранее обнаруженных учеными ледниковых землетрясений были локализованы вблизи концов ледников Гренландии.

Землетрясения сотрясают Антарктиду

Хотя Антарктида представляет собой крупнейший ледяной щит Земли, прямые доказательства ледниковых землетрясений до сих пор ускользали от ученых. Большинство предыдущих попыток обнаружения антарктических ледниковых землетрясений использовали всемирную сеть сейсмических детекторов.

Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что антарктические ледниковые землетрясения имеют гораздо меньшую магнитуду, чем в Гренландии, а потому глобальная сеть не способна их обнаружить.

В новом исследовании ученые использовали сейсмические станции в самой Антарктиде. В результате поиск выявил более 360 ледниковых сейсмических событий, большинство из которых еще не включены ни в один каталог землетрясений.

Данные указывают на то, что обнаруженные землетрясения можно разделить на две группы:

вблизи ледника Туэйтс (ледник Судного дня);

вблизи ледника Пайн-Айленд.

К слову, эти ледники являются крупнейшими источниками повышения уровня моря в Антарктиде.

Ледник Судного дня сотрясается

Ледник Туэйтс иногда называют ледником Судного дня. Дело в том, что его полное разрушение привет г повышению глобального уровня моря на 3 метра. Еще более тревожным выглядит то, что он может разрушиться очень быстро.

По словам авторов исследования, примерно две трети обнаруженных землетрясений, 245 из 362, произошли вблизи морского конца ледника Туэйтс. Большинство из этих событий, вероятно, являются ледниковыми землетрясениями, вызванными опрокидыванием айсбергов.

Ученые отмечают, что самым сильным фактором, вызывающим такие события, вероятно, не является годовое колебание температуры воздуха. Вместо этого, наиболее активный период ледниковых землетрясений в районе Туэйтса, с 2018 по 2020 год, совпадает с периодом ускоренного движения ледяного языка ледника в сторону моря. В результате ученые пришли к выводу, что ускорение могло быть вызвано океаническими условиями, влияние которых остается малоизученным.

