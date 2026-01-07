Baltijas balss logotype
Проект «Прометей»: как в СССР пытались приручить шаровую молнию 1 233

Техно
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием.

Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием.

Этот физический феномен поставил ученых на грань реальности.

Во второй половине XX века проблема шаровой молнии занимала в советской науке уникальное место. Это явление балансировало на грани между признанным фактом и аномалией: тысячи очевидцев видели светящиеся шары, но физика не могла объяснить их существование. Десятилетиями эти исследования велись в закрытых институтах. Рассказываем, что именно надеялись обнаружить советские физики.

Главная проблема шаровой молнии: она не должна существовать. С точки зрения классической физики любой сгусток плазмы в атмосфере обязан остыть и распасться за сотые доли секунды.

Ball_lightning.png

Однако советские учёные собрали свидетельства того, что эти объекты живут от 10 секунд до нескольких минут. Шаровая молния нарушает сразу несколько правил:

-Время жизни. Вместо мгновенного исчезновения она плавает в воздухе минутами.

-Температура. При свечении, требующем тысяч градусов, она может не обжигать при пролёте рядом.

-Энергия. В малом объёме, сравнимом с футбольным мячом, запасена энергия, способная испарить воду или оплавить металл.

Более того, этот объект нарушает теорему вириала. В электродинамике это правило гласит: заряженные частицы не могут удерживаться вместе только собственными силами, им нужно внешнее давление или твёрдое ядро. У шаровой молнии ничего этого нет, но она не разваливается. Поиск скрытого механизма, который удерживает этот шар, стал главной задачей физиков.

В начале 1970-х годов, в разгар холодной войны, интерес к теме стал сугубо практическим. Военные искали способы сбивать баллистические ракеты и бомбардировщики. Лазеры тогда были слишком громоздкими, а для их работы требовалось, чтобы атмосфера была чистой.

Плазмоид — искусственная шаровая молния — казался идеальным решением. В 1971 году стартовали разработки по созданию плазменного оружия, в том числе в рамках секретного проекта «Прометей». Идея была красивой: создать на пути ракеты сгусток плазмы. При контакте он должен был:

-Выжечь электронику мощным электромагнитным импульсом.

-Создать тепловой удар, разрушающий обшивку.

-Изменить аэродинамику, заставив ракету сбиться с курса.

На полигонах строили гигантские установки. Учёные пытались создать плазму, фокусируя пучки СВЧ-излучения или используя мощные конденсаторные батареи. Но ничего не выходило: искусственные шары жили ровно столько, сколько работала установка. Как только рубильник выключали, плазмоид исчезал.

В тупиковой ситуации физики обратились к теории нобелевского лауреата Петра Капицы. Ещё в 1955 году он предположил: если энергия не может храниться внутри шара долго, значит, она поступает снаружи.

По мнению Капицы, шаровая молния работает как приёмник радиоволн. Во время грозы между облаками и землёй возникают электромагнитные колебания. Там, где волны накладываются друг на друга, воздух ионизируется и начинает светиться. Эта теория многое объясняла:

-Шар не гаснет, пока есть внешнее радиоизлучение.

-Он залетает в дома через дымоходы и окна, потому что они работают как волноводы для радиоволн.

-Его размер зависит от длины радиоволны.

Капица даже подтвердил это экспериментально. В своей лаборатории в микроволновых резонаторах он получал светящиеся шарики. Но была одна проблема: в природе радиоволн такой мощности практически не бывает. Теория была красивой, но не универсальной.

Народная статистика и кластеры Стаханова Пока военные строили генераторы, физик Игорь Стаханов пошёл другим путём. В 1976 году он через журнал «Наука и жизнь» обратился ко всей стране с просьбой присылать описания встреч с шаровой молнией. Это был прорыв. Учёные получили более 1000 подробных писем. Обработав их, Стаханов составил точный портрет явления:

-Цвет: чаще всего оранжевый, жёлтый или белый.

-Размер: 10–20 см в диаметре.

-Финал: в 40% случаев она взрывается, в 60% — тихо гаснет.

На основе этих данных Стаханов предложил кластерную модель. Он считал, что шаровая молния — это не просто горячий газ, а ионы, окружённые «шубой» из молекул воды. Эта водяная оболочка не даёт зарядам нейтрализовать друг друга, работая как аккумулятор. Это объясняло, почему молния ведёт себя как упругий мячик и может долго не остывать.

Ракеты против облаков

В 1980-х попытки «поймать» молнию стали масштабнее. Учёные решили не создавать её в лаборатории, а вызывать в небе.

В грозовые облака запускали небольшие ракеты, за которыми тянулась тонкая металлическая проволока. Проволока служила громоотводом, провоцируя удар линейной молнии в нужное место. Физики надеялись, что при испарении проволоки возникнет и шаровая молния.

Сотни ракет ушли в небо, провоцируя мощнейшие разряды. Но искусственная шаровая молния так и не родилась. Стало ясно: для её появления нужна не только энергия, но и редкое стечение обстоятельств — особая влажность, пыль или состав воздуха.

Чем всё закончилось

К концу 1980-х военные программы свернули. Создать плазменное оружие не удалось, а финансирование науки резко сократилось. Тема шаровой молнии перекочевала из секретных лабораторий на страницы жёлтой прессы, где её стали связывать с НЛО и пришельцами.

Однако советские физики не потратили время зря. В погоне за неуловимым шаром они разработали уникальную статистику природного явления и создали теорию кластерной плазмы, которая пригодилась в других сферах. Также изучение шаровой молнии показало предельные возможности воздействия электромагнитных импульсов на технику, что легло в основу современных систем радиоэлектронной борьбы.

Шаровую молнию так и не удалось «приручить», но попытки это сделать значительно продвинули вперёд физику плазмы и электродинамику.

#наука #физика #исследования
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
    Виардо кузнецова
    7-го января

    Мой друг из Германии ехал в Брюссель.Шел дождь , через закрытое окно в автомоболь влетела шаровая молния. Вальдемар протянулк ней руку и вдруг его пронзила боль по всей руке словно теркой прошлись, через несколько минут ему стало трудно дышать. Машину развернули и ртправились в больницу. Он боялся говорить о молнии, потому что страховку могли не оплатить.Сделали операцию на сердце, какие-то сосуды были оплавлены.Но все прошло успешно.Возможно потому , что он обладал гипнозом и ясновидением

    2
    2

