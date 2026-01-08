Астрономы обнаружили во Вселенной редкое событие: сразу три галактики постепенно сближаются и сталкиваются в системе J1218/1219+1035, расположенной примерно в 1,2 миллиарда световых лет от Земли. Особенность этого столкновения в том, что в центрах всех трех галактик есть сверхмассивные черные дыры, которые сейчас активно поглощают вещество.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Во время такого поглощения черные дыры излучают мощное радиоизлучение и запускают струи частиц, известные как джеты. Это означает, что все три объекта являются активными галактическими ядрами (AGN) — фазой, когда черная дыра интенсивно «питается» окружающей материей.

Астрофизик Эмма Шварцман из Исследовательской лаборатории ВМС США объяснила значение открытия так:

«Тройные активные галактики — чрезвычайно редки, а наблюдение такой системы именно во время слияния дает нам уникальную возможность увидеть, как массивные галактики и их черные дыры растут вместе».

По словам исследователей, тот факт, что все три черные дыры светятся в радиодиапазоне, переводит существование тройных радиоактивных ядер из теоретических моделей в реальные наблюдения и открывает новые возможности для изучения эволюции сверхмассивных черных дыр.

Слияния галактик во Вселенной случаются довольно часто и считаются одним из основных механизмов их роста. Даже Млечный Путь за свою примерно 13-миллиардную историю пережил несколько крупных слияний. В то же время тройные слияния значительно реже, ведь все три галактики должны сближаться одновременно, а не по очереди.

Еще более редкая ситуация, когда во всех трех галактиках одновременно активны ядра. Система J1218/1219+1035 стала лишь третьей такой находкой в относительно близкой Вселенной и первой, где все три AGN ярко проявляются именно в радиодиапазоне.

Систему впервые заметили в данных космического инфракрасного телескопа Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Сначала она выглядела как слияние двух галактик, которые уже частично перекрывались. Дальнейшие наблюдения показали, что эти две галактики с активными ядрами разделены примерно 74 тысячами световых лет. Впоследствии астрономы обнаружили третью галактику с активным ядром на расстоянии около 316 тысяч световых лет. Поток газа, который тянется от нее к другим двум, подтвердил, что все три объекта участвуют в совместном процессе слияния.

Исследователи отмечают, что такие системы являются важными «лабораториями» для понимания того, как формируются и растут галактики и черные дыры. Поэтому наблюдения будут продолжаться в различных диапазонах излучения, чтобы не только подробнее изучить эту тройку, но и научиться находить другие подобные системы. В научной статье авторы заключают, что эти наблюдения подтверждают тройную природу активных ядер в системе и показывают важность использования различных методов и диапазонов наблюдений для поиска таких редких объектов.