Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Электромобили на морозе: Tesla оказалась в самом низу 0 2235

Техно
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На просторах Поднебесной ударили автопробегом по бездорожью.

На просторах Поднебесной ударили автопробегом по бездорожью.

Производительность зарядки при отрицательных температурах стала важным фактором.

Крупнейшие в Китае зимние испытания электромобилей дали редкую возможность увидеть, как ведут себя электрические машины при температурах, опускающихся значительно ниже нуля.

Специалисты подвергли электромобили одним из самых суровых реальных условий, с которыми сталкивается мировой автопром. Тесты проходили при температурах от −10 °C до −25 °C, где инженеры анализировали работу машин сразу по семи ключевым направлениям: запас хода, энергопотребление, поведение при быстрой зарядке, эффективность отопления салона, работу системы автоматического экстренного торможения, разгонную динамику и внедорожные возможности.

Масштаб проекта оказался настолько значительным, что его официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее полевое зимнее испытание электромобилей: одновременно оценивались 67 машин.

Вместо того чтобы сосредоточиться на одном сегменте, организаторы собрали репрезентативный срез китайского рынка электромобилей — от компактных хэтчбеков и среднеразмерных седанов до полноразмерных внедорожников. Подборка намеренно отражала разнообразие моделей, доступных покупателям, охватывая практически все ценовые категории и сценарии использования.

В специальном тесте на зимний запас хода лучшим оказался Xpeng P7, который в условиях экстремального холода смог пройти 53,9% от заявленной дальности. Следом расположился BYD Yangwang U7 с результатом 51,8%, а третье место занял Zeekr 001, показав 49,6%. Массово продаваемая Tesla Model Y оказалась лишь на 31-й позиции с показателем 35,2%, тогда как худший результат продемонстрировал Li Auto i8 — 34,8%.

Помимо дальности хода, зимние испытания оценивали и эффективность использования энергии в экстремально низких температурах — параметр, который, как правило, благоприятствует более легким и компактным моделям. Измерения велись в киловатт-часах на 100 километров, и результаты подтвердили это ожидание. Лидером стал BYD Seagull с эквивалентом 23,5 киловатт-часа на 100 километров, лишь незначительно опередив Geely Xingyuan, тогда как третье место занял BYD Seal 06.

Среди более крупных автомобилей кроссовер Xiaomi YU7 занял 20-е место с показателем около 33,7 киловатт-часа на 100 километров, а Tesla Model Y оказалась совсем рядом — 35 киловатт-часа на 100 километров, наглядно демонстрируя, насколько холодная погода увеличивает разрыв в эффективности между компактными машинами и тяжелыми кроссоверами.

Производительность зарядки при отрицательных температурах стала еще одним важным фактором различий между протестированными моделями. В рамках стандартизированной процедуры, измеряющей время зарядки с 30% до 80%, неожиданным лидером оказался Avatr 06, справившийся с задачей всего за 15 минут. За ним последовали Nevo 06 и Fulwin A9L, причем последний относится к классу EREV — электромобилей с увеличенным запасом хода.

В нижней части рейтинга кроссовер Xiaomi YU7 занял 39-е место, потребовав 31 минуту, тогда как Tesla Model Y показала еще более слабый результат — 44-е место и 35 минут на зарядку. Эти данные наглядно иллюстрируют, насколько резко морозы могут влиять на стабильность быстрой зарядки в зависимости от платформы и архитектуры электромобиля.

Читайте нас также:
#Tesla #зарядка #электромобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Большинство авто в США и в 2035 году будут иметь двигатели внутреннего сгорания — прогноз
Изображение к статье: Марсоход NASA взобрался на склон горы на Марсе высотой 5 км и сделал потрясающий снимок
Изображение к статье: Марс в реальном масштабе меньше Земли, но он несколько старше. Иконка видео
Изображение к статье: Снимок из космоса ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который подвергается воздействию сотен землетрясений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео